Picture Perfect: piek in zonneactiviteit komt dichterbij

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: zon wordt steeds actiever.

Rondom de zon hangt een magnetisch veld waarin aantrekkings- en afstotingskrachten worden uitgeoefend. In ongeveer elf jaar doorloopt de zon een cyclus waarin de activiteit van dit veld verandert. Op satellietbeelden zien we dat de zonneactiviteit bijna op zijn piek is, dit gaat gepaard met grote vlamexplosies en zonnevlekken . Het leven op aarde kan hierdoor behoorlijk worden beïnvloed. Elektriciteitsnetwerken en satellieten die om de aarden zweven kunnen namelijk worden beschadigd, of zelfs volledig worden uitgeschakeld.

Zonnesatelliet

Tijdens de elf jaar durende zonnecyclus wisselt de activiteit van het magnetische veld dus van laag (zonneminimum) naar hoog (zonnemaximum). Die activiteit wordt in de gaten gehouden door de Solar Orbiter. Deze grote observatiesatelliet maakt beelden met ultraviolet licht, wat niet zichtbaar is voor een menselijk oog. Later wordt de gele kleur digitaal toegevoegd om de zonneactiviteit beter te visualiseren.

Het maximum is nabij

Eind 2019 werd de Solar Orbiter gelanceerd en de eerste waarnemingen uit februari 2021 lieten zien dat een zonneminimum bijna achter de rug was; er waren nog nauwelijks explosies en vlekken op beeld.

Ruim twee jaar later, in oktober 2023, lieten de beelden een opvallende toename van de zonneactiviteit zien: er waren meer grote explosies, donkere zonnevlekken, plasmalussen (losse stukken zonoppervlak) en turbulentie van superheet gas te zien. Deskundigen denken op basis van deze – en eerdere – waarnemingen dat het volgende zonnemaximum een jaar eerder zal komen dan verwacht, namelijk al in juli 2024.

Bron: ESA

Openingsbeeld: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team