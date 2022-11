Stukje van Challenger gevonden op oceaanbodem

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bevestigt dat onlangs een wrakstuk van de verongelukte spaceshuttle Challenger is ontdekt.

Op 28 januari 1986 slaat het noodlot toe voor de zevenkoppige bemanning van Challenger. Slecht functionerende afsluitringen in combinatie met kou, zorgen ervoor dat de spaceshuttle 73 seconden na de lancering explodeert. De gehele crew komt om. Nu, 37 jaar na de ramp, hebben documentairemakers van The History Channel een groot wrakstuk van de ruimteveer teruggevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan.

Groot rompstuk

Duikers waren eigenlijk op zoek naar een wrak van een vliegtuig dat in december 1945 verdween, toen ze op het artefact van Challenger stuitten. Dit gebeurde al in maart van dit jaar voor de kust van de Amerikaanse staat Florida – in de buurt van Cape Canaveral waarvandaan de spaceshuttle opsteeg.

Bij een tweede duik in mei onderzochten ze het wrakstuk, dat deels onder het zand ligt, verder. Een paar maanden later bevestigde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA aan The History Channel dat het inderdaad om een overblijfsel van de verongelukte spaceshuttle ging. Het betrof een groot deel van de onderzijde van Challengers romp.

Stilstaan bij ramp

Er zijn al eerder overblijfselen van de ruimteveer ontdekt. Maar zelden hebben duikers zó’n groot stuk teruggevonden, meldt de NASA. Het wrakstuk meet zeker 4,5 bij 4,5 meter groot. Wat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie met de vondst gaat doen, is nog onduidelijk.

“Inmiddels is het bijna 37 jaar geleden dat zeven moedige ontdekkingsreizigers hun leven verloren aan boord van de Challenger. Maar deze ramp zal voor altijd gegrift staan in het collectief geheugen van ons land”, zegt Amerikaans politicus en NASA-administrator Bill Nelson. “Deze vondst geeft ons de mogelijkheid om weer stil te staan bij deze ramp en het nalatenschap van de zeven pioniers die we hebben verloren.”

Bronnen: Gizmodo, NASA

Beeld: NASA