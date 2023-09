Deze vrachtwagen is bedekt met 100 vierkante meter zonnepanelen

De 18 meter lange oplegger van deze hybride vrachtwagen is bedekt met dunne zonnepanelen en gaat nu de openbare weg op in Zweden.

Wie wel eens in het zonnetje op de snelweg rijdt, weet dat het best heet kan worden in de auto. Vrachtwagenfabrikant Scania wil die zonne-energie gebruiken om zijn hybride vrachtwagens van stroom te voorzien tijdens het rijden. De eerste tests op de openbare weg zijn nu van start.

Lees ook:

10.000 kilometer gratis

De hybride experimentele truck heeft een vermogen van 560 pk en een oplegger van 18 meter lang die bedekt is met 100 vierkante meter aan dunne, flexibele en lichtgewicht zonnepanelen die speciaal voor dit project zijn ontwikkeld. Ze leveren naar schatting 8000 kilowattuur (kWh) per jaar als ze in Zweden worden gebruikt. Dat is goed voor zo’n 5000 kilometer die de vrachtwagen volledig op zonne-energie kan rijden.

En die getallen gelden voor het niet al te zonnige Zweden. In het zonovergoten Spanje verwachten de onderzoekers dat de panelen twee keer zo veel energie kunnen genereren en dat de vrachtwagen per jaar dus 10.000 kilometer ‘gratis’ kan rijden.

‘Spannend project’

De vrachtwagen is het resultaat van een twee jaar durende onderzoekssamenwerking tussen Scania, Uppsala University en verschillende energie- en transportbedrijven. “Dit is een spannend project waarbij de academische wereld en de industrie samen proberen de klimaatimpact van vrachtwagenvervoer te verminderen”, zegt Erik Johansson, projectmanager en hoogleraar fysische chemie aan de Universiteit van Uppsala.

De truck wordt nu getest op de openbare Zweedse weg door het transportbedrijf Ernsts Express AB. Deze tests gaan laten zien hoeveel uitstoot de zonnevrachtwagen gaat besparen.

Bekijk onderstaande video voor meer details over de vrachtwagen:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bron: Scania

Beeld: Scania