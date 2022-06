Eerste autonome transoceanische vaart is een feit

Een zelfvarend vrachtschip is de afgelopen maand vanaf de Golf van Mexico naar Zuid-Korea gevaren.

Op 1 mei vertrok het vrachtschip Prism Courage vanaf de zuidkust van de Golf van Mexico. Nadat het het Panamakanaal gepasseerd was, zette het zijn tocht voort en kwam 33 dagen na vertrek aan bij de Boryeong LNG Terminal in Zuid-Korea. Het bijzondere aan deze vaart van 20.000 kilometer is dat het schip ongeveer de helft autonoom wist te overbruggen. De schipper hoefde het roer dus zo’n 10.000 kilometer lang niet aan te raken. Het schip werd voor de zekerheid live in de gaten gehouden door het ‎‎American Bureau of Shipping en het Korea Register of Shipping.

Lees ook:

Brandstofverbruik

Het project werd uitgevoerd door Avikus, dat in december van 2020 werd opgezet door Hyundai om als dochterbedrijf aan de slag te gaan met autonome navigatie op zee. En dat is snel gegaan. Vorig jaar demonstreerde het bedrijf al een zelfvarend twaalfzitsbootje. Een jaar later is het ze nu dus al gelukt om een schip van 180.000 vierkante meter een oceaan te laten oversteken.

Het bedrijf noemt de navigatiesoftware HiNAS 2.0. Doordat het systeem de routes optimaal kan plannen, is een route beter voor het milieu dan met een ‘echte’ schipper. Hoewel het bij deze test maar ongeveer de helft van de afstand aan het roer stond, was het brandstofverbruik al 7% efficiënter dan normaal. Er werden zo’n 5% minder broeikasgassen uitgestoten dan wanneer er een mens aan het roer had gestaan.

Tegenliggers

Het was geen makkelijke route, van Mexico naar Zuid-Korea. De Prism Courage kwam veel tegenliggers tegen, waarbij de software uit zichzelf actie ondernam. Zo kon het schip uitwijken en werd er zo’n honderd keer een botsing voorkomen. Avikus hoopt het systeem op de markt te brengen zodra het door het American Bureau of Shipping gecertificeerd is.

Bronnen: HD Hyundai, Interesting Engineering

Beeld: HD Hyundai