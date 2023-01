Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: megacontract voor antidrone-magnetron, wat als de mensheid uitsterft, en waarom de Leopard 2-tank zo goed is.

US Army kent megacontract toe voor antidrone-magnetron

De antidrone-magnetron van Epirus. © Epirus

Zoals de Russische invasie in Oekraïne heeft laten zien, vormen drones een grote bedreiging voor grondtroepen en kwetsbare doelen. Ze zijn overal verkrijgbaar, relatief goedkoop, en gemakkelijk uit te rusten met een dodelijke lading explosieven. En dus werken landen hard aan manieren om drones uit de lucht te halen.

Daarom kijken onder meer de Verenigde Staten niet alleen naar laser- en raketsystemen, maar ook naar een andere methode: een magnetronstraal. Zo’n antidrone-magnetron moet hele zwermen vijandelijke drones in één keer neerhalen. Het Amerikaanse techbedrijf Epirus heeft voor de ontwikkeling daarvan nu een contract toegekend gekregen van het Amerikaanse leger van maar liefst 66,1 miljoen dollar (bijna 61 miljoen euro).

Wat als de mensheid uitsterft?

© André Kesseler

Hoe dichter de wijzers van de doemdagklok (Doomsday Clock) bij middernacht staan, hoe slechter het zou gaan met de mensheid. Hoewel de denkbeeldige klok al zo’n vier jaar stilstaat, hebben wetenschappers deze week een zwengel aan de wijzers gegeven. Inderdaad, dichter naar middernacht toe. Dat brengt ons op de vraag: wat als de mensheid zich daadwerkelijk in de vernieling helpt, en uitsterft?

Waarom wil Oekraïne zo graag Leopard 2-tanks?

© Ministerie van Defensie

De Verenigde Staten hebben de M1 Abrams, Frankrijk heeft de Leclerc en het Verenigd Koninkrijk de Challenger 2. Oekraïne zou dolgraag deze tanks ontvangen, maar het allerliefst wil het land de Duitse Leopard 2-tank. Na enige terughoudendheid is de Duitse regering eindelijk overstag en gaat het er veertien exemplaren van sturen. En andere landen mogen deze in Duitsland geproduceerde tank nu ook aan Oekraïne leveren.

