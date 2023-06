Hoe Harrison Ford is verjongd in Indiana Jones and the Dial of Destiny

Een verjongde Harrison Ford in Indiana Jones and the Dial of Destiny ©Disney

In de eerste 25 minuten van de nieuwe Indiana Jones-film is een jonge Harrison Ford te zien. Met behulp van AI is de 80-jarige acteur verjongd. Hoe werkt dat?

De eerste 25 minuten van Indiana Jones and the Dial of Destiny spelen zich af in 1944, terwijl de rest van de film plaatsvindt in 1969 – rond de tijd van de eerste maanlanding. Voor de beginscènes is de 80-jarige Harrison Ford, de acteur van het hoofdpersonage Henry Walton “Indiana” Jones jr. (Indy), daarom verjongd met behulp van AI. Maar hoe werkt dat?

Enorme database

De nieuwe Indiana Jones-film wordt onder andere geproduceerd door filmmaatschappij Lucasfilm. En aangezien Dial of Destiny het vijfde deel is, heeft Ford al heel wat uurtjes op de filmset doorgebracht. Lucasfilm heeft daardoor gigantisch veel beelden van de acteur, ook beelden die uiteindelijk niet in de vorige films eindigden. En in dat filmmateriaal was Ford natuurlijk een stuk jonger.

Het bedrijf Industrial Light and Magic (ILM) ontwikkelde software die AI gebruikt om de grote database met oude beelden te doorzoeken. ILM is gespecialiseerd in special effects en computeranimatie – en is onderdeel van Lucasfilm. De AI zocht naar beelden die qua belichting, positie en gezichtsuitdrukking overeenkomen met de nieuwe beelden van Ford. Om de software wat te helpen, droeg de acteur allerlei puntjes op zijn gezicht zodat zijn gelaatsuitdrukkingen beter te registeren waren.

Griezelig

Vervolgens werden de nieuwe en oude beelden gecombineerd. “Het resultaat is mijn echte gezicht op die leeftijd, maar dan in de nieuwe beelden”, vertelt Ford in een video-interview met het Amerikaanse magazine Esquire.

In een interview met het Britse filmtijdschrift Empire geeft Ford aan dat hij het “een beetje griezelig” vindt om een jongere versie van zichzelf te zien. Maar het is de eerste keer dat de acteur deze verjongingstechnologie ziet, en het resultaat daadwerkelijk gelooft. “Ik denk dat ik niet eens wil weten hoe het werkt, maar het werkt.” De beelden van zijn jongere zelf zorgen er overigens niet voor dat de acteur weer jong wil zijn. “Ik ben tevreden met mijn leeftijd.”

Indiana Jones and the Dial of Destiny is sinds woensdag te zien in de bioscoop.

Bronnen: Esquire, Empire, Variety