Lockheed Martin onthult onbemand gevechtsvliegtuig

Naomi Vreeburg

02 oktober 2025 09:00

Conceptafbeelding van Vectis van Lockheed Martin

De ‘geheime’ ontwikkelingsafdeling van Lockheed Martin heeft een nieuw project uit de doeken gedaan: het autonome stealth-toestel Vectis.

Skunk Works is de bijnaam voor de Advanced Development Programs van Lockheed Martin, een speciale divisie die bekendstaat om het ontwerpen van zeer innovatieve en vaak geheime militaire vliegtuigen. Zo komen onder meer de F-104 Starfighter, SR-71 Blackbird en F-117 Nighthawk uit de koker van Skunk Works.

En daar komt nu Vectis bij. Het toestel betreft een geavanceerde onbemande gevechtsdrone uit de zogenoemde Collaborative Combat Aircraft-categorie (CCA), bedoeld voor de luchtmachten van de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

Breed inzetbaar

Veel specs geeft Lockheed Martin niet vrij. Wel weten we dat het gaat om een Group 5 UAV, een drone met een startgewicht van meer dan 600 kilo en een operationele hoogte boven de 5500 meter. Verder zegt de fabrikant dat Vectis kleiner wordt dan een Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, maar groter dan een Common Multi-Mission Truck (CMMT). Dat betekent ergens tussen de 2,4 en 15 meter lang.

Het toestel wordt volgens Lockheed breed inzetbaar. Van precisieaanvallen en verkenningsmissies (ISR) tot elektronische oorlogsvoering en luchtgevechten. Dankzij de autonome systemen kan het toestel zelfstandig opereren, maar ook samenwerken met een menselijke piloot of andere vliegtuigen.

Binnen twee jaar

Op de vrijgegeven visualisatie kun je zien dat Vectis een deltavleugel heeft, een ontwerpkeuze die de nadruk legt op stealth. Snelheid en bereik zijn niet gespecificeerd, maar het vliegtuig zal snel genoeg zijn om samen te opereren met een F-35, en het bereik is geschikt voor inzet in strategische regio’s zoals de Indo-Pacific en Europa.

De bouw van Vectis is inmiddels begonnen, en Lockheed denkt het toestel binnen twee jaar te ontwerpen, ontwikkelen en testen.

Bronnen: Lockheed Martin, New Atlas

Beeld: Lockheed Martin

