Nieuwe coating maakt brillen mistvrij

Een Chinese vinding zou eindelijk een eind kunnen maken aan de grootste frustratie van brildragers.

Zo rond de 60 procent van alle Nederlanders heeft een bril of lenzen nodig om goed te kunnen zien. En de kans dat je ooit in je leven aan zo’n ’visueel hulpmiddel’ moet is nog veel groter: 98 procent. Een flink deel van de mensen kiest voor een (lees-)bril en die kennen allemaal hét probleem van brildragers: beslaande lenzen. Daar zijn allerlei tijdelijk werkende middeltjes voor, maar er komt misschien een permanente oplossing. Een nieuwe methode kan brillenglazen van polycarbonaat blijvend mistvrij maken. En zelfreinigend.

Brillenglazen

Het onderzoek naar de oplossing van het probleem is gedaan aan de Nanyang Technological University in Singapore. Het proces dat de wetenschappers hebben ontwikkeld, begint met de behandeling van de lens (of een ander kunststofoppervlak) met zuurstofplasma. Daarmee maken ze het lensoppervlak schoon om zo een betere hechting te krijgen voor de dunne laag die er vervolgens op wordt afgezet.

Die transparante film bestaat uit twee lagen: eentje is van siliciumdioxide, de andere van titaniumdioxide. Ze worden op de lens aangebracht met behulp van lasers. Die verdampen de beide stoffen in een vacuümkamer, waarna ze in een dunne laag op de lenzen neerslaan.

De nieuwe coating heeft hetzelfde effect als de ‘anti-besla-middeltjes’ die je om de zoveel tijd op je bril aanbrengt. Waterdruppeltjes die op de brillenglazen neerslaan, worden binnen een milliseconde uitgesmeerd tot een dunne laag waar je gewoon doorheen kunt kijken.

Altijd schoon

Volgens de onderzoekers is de laag bovendien krasbestendig en er is nog een voordeel. Want als je het behandelde plastic blootstelt aan zonlicht (of een andere ultraviolette lichtbron), breekt de titaniumdioxide organische verontreinigingen zoals vuildeeltjes en bacteriën af. Volgende stap: autoruiten?

