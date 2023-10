Onbemand ‘rechthoekig’ vrachtvliegtuig maakt pakketjes goedkoper

Vracht per vliegtuig vervoeren is natuurlijk de snelste manier, maar ook de duurste. Met de Droneliner kan daar verandering in komen.

Luchtvracht kost al snel tussen de drie en zeven euro per kilo. De belangrijkste kostenposten zijn onder andere de vliegtuigbrandstof, onderhoud, arbeid en landingsrechten. De Britse start-up wil luchtvracht betaalbaarder maken door piloten achterwege te laten en de vorm van het vliegtuig geschikter te maken voor vracht.

Dure handenarbeid

Veel van de huidige vrachtvliegtuigen hebben grofweg dezelfde vorm als passagierstoestellen; een ronde romp, opgebouwd uit holle wanden. Prima voor het verplaatsen van mensen, maar niet zozeer voor vracht, vindt de Britse luchtvaart start-up Droneliner. Er blijft namelijk nogal wat ruimte onbenut als je in zo’n cilinder vierkante vrachtcontainers of vierkante pakketten probeert te stouwen.

Het bedrijf meldt: “Luchtvracht moet door vier keer per vlucht met de hand worden uitgepakt en opnieuw worden ingepakt op pallets met netten en in ULD’s (unit load device -red.). Dat is extreem arbeidsintensief. En dit alles zorgt voor dagenlange vertragingen in het afleverproces.”

Hoekig vliegtuig

Droneliner heeft dan ook een toestel ontworpen, heel creatief Droneliner genaamd, dat meer rechthoekig is. Zo kunnen er heel efficiënt standaard zeecontainers van 6 meter in en uit worden geschoven. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het vrachtvliegtuig op afstand bestuurd. Er hoeft er dus geen rekening te worden gehouden met bemanning aan boord, waardoor de bespaarde ruimte gebruikt kan worden voor vracht.

Topmodellen

De Britse vliegtuigbouwer werkt op dit moment aan twee modellen van de Droneliner. De eenmotorige DL200 zal met zijn twee dekken in totaal 36 tot 40 containers kunnen vervoeren met een totaal gewicht van maximaal 200 ton. De tweemotorige DL350 krijgt drie dekken en is goed voor 70 tot 80 containers en een maximaal vrachtgewicht van 350 ton. Beide toestellen krijgen een bereik van zo’n 12.000 kilometer.

Klinkt mooi allemaal, maar alle plannen zijn nog niet veel verder dan de tekentafel. Als ze ooit worden gebouwd, zal dat er volgens Droneliner voor zorgen dat de luchtvrachtkosten daarmee 70 procent omlaag kunnen. En uiteraard heeft zo’n efficiëntere manier van vrachtvervoer ook prettige gevolgen voor brandstofverbruik en allerlei emissies.

