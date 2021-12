Vrachtschip voorzien van vlieger

De kite die het bedrijf Airseas aan een vrachtschip heeft gehangen, moet het vaartuig brandstof besparen.

We zien geregeld kitesurfers achter een enorme vlieger hangen, maar een schip? Dat is een beeld dat we niet vaak zien. Toch heeft het Franse bedrijf Airseas deze week een kite aan het vrachtschip Ville de Bordeaux – dat op het moment in gebruik is door Airbus – bevestigd. Deze enorme vlieger van 500 vierkante meter moet groener varen stimuleren.

1000 vierkante meter

Het roll-on-roll-offschip, een scheepstype met een laadklep van achteren, vervoert gigantische vliegtuigonderdelen tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. In januari 2022 zal het beginnen met testen van de kite, die het koosnaampje Seawing heeft gekregen. Deze tests zullen zes maanden in beslag nemen.

De vlieger ligt opgeslagen in een trolley op het schip. Met een druk op de knop kan hij uitklappen tot een hoogte van 200 meter, waar hij de sterke winden kan gebruiken voor de voortbeweging van het vrachtschip. Een geautomatiseerd systeem op het dek van het schip houdt de controle over de kite; het bepaalt onder meer op welke hoogte de vlieger moet worden geplaatst voor maximale trekkracht.

Een geautomatiseerd systeem ontvouwt de vlieger via een mast om hem vervolgens op honderden meters hoogte te laten vieren.

20 procent

Er is ook een Seawing van 1000 vierkante meter die winden op 300 meter hoogte kan vangen. Deze full-size versie moet het brandstofverbruik en de emissie uiteindelijk terugschroeven met 20 procent. Een ambitieus plan dat we op de voet gaan volgen.

