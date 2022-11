Picture Perfect: verdwaalde Eiffeltoren

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technologisch beeld op onze site. Deze keer: klein Parijs in het grote China.

China loopt op een aantal vlakken, waaronder digitale ontwikkelingen, voor op andere landen. Maar de volksrepubliek is er ook niet vies van om dingen na te apen. Zo kun je in het land een aantal replica’s vinden van bekende architectuur, van het iconisch Marina Bay Sands hotel uit Singapore tot het Witte Huis van de Verenigde Staten.

En de woonwijk Tianducheng in de Chinese stad is omgetoverd tot klein Parijs; uiteraard hoort daar – naast huizen in de Parijse stijl en de Champ-de-Mars – ook een 108 meter hoge kopie van de Eiffeltoren bij. Het betreft ’s werelds op een na grootste replica van het bouwwerk: het Paris Las Vegas hotel in de Amerikaanse staat Nevada is met een hoogte van bijna 165 meter de recordhouder.

Deze SHOT staat ook in KIJK 11/2022.

Beeld: Xia Yuan/Getty Images