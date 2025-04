Brits wapen schakelt goedkoop zwermen drones uit met radiogolven

Een Brits anti-dronewapen heeft voor het eerst laten zien dat het ook in staat is om zwermen drones kan uitschakelen.

Vorig jaar presenteerde het Verenigd Koninkrijk een wapen dat met krachtige radiogolven de essentiële elektronische onderdelen van vijandelijke voer-, vlieg- en vaartuigen kan verstoren of beschadigen. Hierdoor vallen ze stil of storten ze uit de lucht.

Deze week maakte het Britse ministerie van Defensie bekend dat het zogenoemde Radio Frequency Directed Energy Weapon (RF DEW) voor het eerst succesvol twee zwermen van acht drones uit de lucht heeft gehaald. Het ministerie meldt ook dat in totaal “meer dan 100 drones zijn opgespoord, aangevallen en verslagen tijdens alle tests”.

Zeer geavanceerd

Het radiogolfwapen kan worden gemonteerd op meerdere militaire voer- en vaartuigen en gebruikt een mobiele energiebron. Het kan doelwitten op het land, in de lucht en op de zee uitschakelen.

Het RF DEW heeft momenteel een bereik van 1 kilometer, maar er zijn plannen om dat te uit te breiden. De schoten kunnen elkaar snel opvolgen en focussen op één doelwit, maar de uitgezonden straal kan ook worden verbreed, zodat het wapen meerdere bedreigingen tegelijk kan uitschakelen, zoals nu voor het eerst is gedaan met de zwermen drones.

Hoewel het een zeer geavanceerd wapen is, is er slechts één persoon nodig om het te gebruiken; de meeste processen zijn geautomatiseerd.

RFDEW kan op meerdere militaire voertuigen worden gemonteerd. Beeld: Gabriele Molinelli via X.

Goedkoop

Drones worden steeds goedkoper en daardoor ook steeds populairder in oorlogsgebieden. De geavanceerde raketten die deze apparaten moeten uitschakelen zijn vaak vele malen duurder. Drones zijn er bijvoorbeeld al vanaf enkele duizenden euro’s, terwijl verdedigingsraketten al gauw honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s kosten. Landen zijn daarom naarstig op zoek naar goedkopere alternatieven.

Het Britse RF DEW is daar een van. Hoewel de ontwikkeling ongetwijfeld een flinke zak geld kost, zijn de schoten juist enorm goedkoop: volgens het VK kosten die slechts 12 cent per stuk. Bovendien kun je, zolang er stroom is, blijven schieten. Verdedigingsraketten raken daarentegen op een gegeven moment op.

Dit is dan ook niet het enige alternatieve anti-dronewapen in ontwikkeling. In de Verenigde Staten doen ze ook onderzoek naar radiogolfwapens, zoals THOR en Leonidas. En in het VK werken ze ook aan een ander wapen; DragonFire schakelt bedreigingen uit met krachtige lasers.

Bronnen: Gov.uk, Financial Times