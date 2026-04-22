Jij kunt deze tafeltennisrobot waarschijnlijk niet verslaan

Sony AI heeft een tafeltennisrobot ontwikkeld die zelfs van zeer ervaren tafeltennisspelers kan winnen.

In 2024 schreven we over een robot van Google DeepMind die veel mensen kon verslaan in een potje tafeltennis. Maar tegen gevorderde spelers dolf hij nog het onderspit. Onderzoekers van Sony AI komen nu met een eigen tafeltennisrobot en die wint wél van (zeer) ervaren spelers. Ze schrijven erover in Nature.

Spinmeting

Ace, zoals de robot heet, is een mechanische arm met acht ‘gewrichten’. Hij houdt het speelveld en het tafeltennisballetje nauwlettend in de gaten met negen hogesnelheidscamera’s die de onderzoekers in de speelruimte hebben geplaatst.

Daarnaast gebruikt hij drie camera’s met sensoren die de spin (draaiing) van het balletje meten. De richting en snelheid daarvan bepalen de baan die de bal aflegt – een ervaren speler kan de bal bijvoorbeeld een spin geven om slagen te maken die moeilijk terug te slaan zijn. De AI-systemen van Ace voorspellen continu hoe het balletje zal bewegen, zodat de robotarm hem zo goed mogelijk kan terugslaan.

Topspelers en professionals

De onderzoekers lieten Ace spelen tegen vijf topspelers die gemiddeld twintig uur per week trainden en meer dan tien jaar ervaring hadden. Ace won drie van de vijf wedstrijden. De robotarm scoorde bovendien zestien punten direct na het serveren, oftewel zestien ‘aces’. De topspelers scoorden er gezamenlijk slechts acht.

De robotarm nam het ook op tegen de professionele spelers Minami Ando en Kakeru Sone. Hoewel hij beide wedstrijden verloor, wist hij wel één set te winnen. Ando en Sone moesten dus hun best doen.

Het viel de onderzoekers op dat de tafeltennisrobot zijn punten niet probeert te scoren met snellere slagen, maar door verschillende spins te geven aan de bal. Hij bleek ook opmerkelijk goed in staat om te reageren op onverwachte situaties, bijvoorbeeld wanneer de bal op het net stuiterde (zie video hieronder).

Van schaken naar tafeltennis

Al in 1997 versloeg de schaakcomputer Deep Blue de wereldkampioen Garry Kasparov. Ook in videogames zijn AI-systemen al jarenlang beter dan menselijke spelers. Maar in de fysieke wereld waren mensen kunstmatige intelligentie vaak nog te slim af. Ace brengt daar verandering. En met het oog op de snelle ontwikkelingen, zal het waarschijnlijk niet lang meer duren voordat hij ook professionals weet te verslaan.

De kennis die met Ace is opgedaan, reikt veel verder dan alleen tafeltennis, zegt Peter Stone, hoofdonderzoeker bij Sony AI. “Het is een mijlpaal in AI-onderzoek, omdat het voor het eerst aantoont dat een AI-systeem effectief kan waarnemen, redeneren en handelen in complexe, snel veranderende omgevingen in de echte wereld, waar precisie en snelheid cruciaal zijn. Zodra AI onder deze omstandigheden op het niveau van een menselijke expert kan functioneren, opent dit de deur naar toepassingen in de echte wereld die voorheen buiten bereik lagen.”

In onderstaande video zie je hoe Ace een punt scoort.



Bronnen: Nature, Nature News & Views, Sony AI