TIME zet Nederlandse sleepboot op Best Inventions List

Het Amerikaanse TIME Magazine heeft Damens eerste elektrische havensleepboot Sparky op de TIME’s Best Inventions List 2022 gezet.

Overal zie je ze rijden: Tesla’s, Volkswagens ID 3 en 4, Renaults Zoë en ga zo maar door. Maar niet alleen binnen de auto-industrie wordt er gestreefd naar vergroening, ook de scheepvaart is aan een flinke opmars bezig. Daar kan Damen over meepraten.

Eerder dit jaar presenteerde het Nederlandse scheepsbouwconcern zijn eerste volledig elektrisch aangedreven sleepboot RSD-E Tug 2513, bijgenaamd Sparky. Erg lang kon het bedrijf er niet van genieten, want de boot werd meteen geleverd aan de nieuwe eigenaar, Ports of Auckland. In 2016 heeft de haven namelijk het doel aangenomen om tegen 2040 een zero-emissiehaven te worden.

Waar Damen wél van kan genieten, is dat Time Magazine de elektrische sleepboot op de Best Inventions List 2022 heeft gezet.

Lees ook:

Emissiereductie

De lijst wordt samengesteld door TIME-redacteuren en -correspondenten overal ter wereld. Er is speciale aandacht voor opkomende sectoren, zoals elektrische voertuigen, duurzame energie en de metaverse. TIME Magazine heeft vervolgens elke kandidaat op basis van een aantal factoren beoordeeld, waaronder originaliteit, effectiviteit, ambitie en impact.

Zowel Damen als Ports of Auckland zijn trots op de onderscheiding. “Ze is de eerste elektrische sleepboot ter wereld met zo’n grote capaciteit,” aldus CEO Roger Gray van Ports of Auckland. “We zetten hiermee een concrete stap richting de decarbonisatie en emissiereductie van onze havenactiviteiten.”

Sparky-specs

De elektrische sleepboot is bijna 25 meter lang, 13 meter breed en haalt een maximumsnelheid van 22,2 kilometer per uur. Verder heeft het vaartuig maar liefst 70 ton trekkracht; daarmee kan het vier grote schepen ondersteunen. Dit houdt het enkele uren vol, daarna moet het twee uur ‘stekkeren’. Volgens Damen bespaart Sparky jaarlijks zo’n 465 ton aan CO 2 -emissies.

Tot slot is de elektrische sleper geluidsarm, trilt veel minder en zijn de verwachte exploitatiekosten minder dan een derde van die van een dieselsleepboot, aldus Damen.

SPECS

Lengte 24,73 meter Scheepsbreedte 13,13 meter Diepgang 6,28 meter Trekkracht 70 ton Maximumsnelheid 12 knopen (22,22 km/uur)

Sparky is, voor zo ver bekend, de enige Nederlandse uitvinding die op de TIME-lijst staat. De gehele lijst is hier te vinden.

Bronnen: Damen, TIME

Beeld: DAMEN