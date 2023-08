Wat is veiliger: links of rechts rijden?

De meeste mensen wonen in een land waar rechts wordt gereden. Is dit veiliger dan links rijden?

In 1969 vergeleek de Brit John Joseph Leeming het aantal ongelukken in links en rechts rijdende landen met elkaar. (Ongeveer 65 procent van de wereldbevolking woont in een land waar rechts wordt gereden. De rest rijdt, je raadt het al, links.) Volgens hem was het aantal dodelijke ongelukken in links rijdende landen ietsje lager, maar hij benadrukte dat daar geen conclusies aan mochten worden verbonden. Daarvoor had hij te weinig ongevalscijfers uit links rijdende landen.

Lees ook:

Verwarring in Zweden

Wel wordt hier en daar beweerd dat links rijden veiliger is doordat de bestuurder met zijn rechteroog, dat bij de meeste mensen dominant is, het tegemoetkomend verkeer iets beter in de gaten kan houden. Bovendien schakelt hij dan met links en heeft hij zijn rechterhand, die bij de meeste mensen ook wat beter is ontwikkeld, vaker aan het stuur. Maar harde bewijzen voor deze overpeinzingen lijken te ontbreken.

In de meeste landen wordt rechts gereden (rood). Ongeveer 35 procent van de wereldbevolking woont in een land waar links rijden de standaard is (blauw).

Patrick Rugebregt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft nog een mooi praktijkvoorbeeld. “Eind jaren zestig, toen Zweden overging van links naar rechts rijdend verkeer, deed zich een mooie gelegenheid voor om de kwestie te onderzoeken. Hoewel de omschakeling kort erna wel tot wat verwarring leidde in het verkeer, heeft dit niet voor aanzienlijk meer ongevallen gezorgd. En dat ondanks het feit dat veel auto’s het stuur nog aan de ‘verkeerde kant’ hadden. Het kan zijn dat men door de nieuwe situatie juist extra voorzichtig ging rijden.” Die gewenningsperiode duurde ongeveer een jaar. Toen zat Zweden weer op het gebruikelijke verkeersveiligheidsniveau. Namelijk: in de top vijf van de wereld, samen met Engeland en Nederland.

Dit antwoord stond oorspronkelijk in KIJK 6-2015.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze gloednieuwe special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.