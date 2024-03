Zwevende vrachtvliegtuigen op sleeptouw

Vrachtvliegtuigen die ongemotoriseerde zweefvliegtuigen voorttrekken kunnen volgens een Amerikaanse start-up de luchtvracht 65 procent goedkoper maken.

In ‘de luchtvaart’ wordt natuurlijk altijd gezocht naar nieuwe manieren om voornamelijk vrachtvervoer goedkoper te maken. Dan kan met bijvoorbeeld slimme ontwerpen, elektrische aandrijving, of…. door een heel oud idee af te stoffen. En dat is precies wat het Texaanse bedrijf Aerolane voorstelt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten alle partijen grote aantallen zweefvliegtuigen (zie video) om troepen en materieel snel naar het front te kunnen brengen. Het idee werd geboren in Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog verbood het Verdrag van Versailles de Duitsers om bepaalde gemotoriseerde vliegtuigen te produceren en dus ontwikkelden de vliegtuigbouwers ongemotoriseerde vrachttoestellen.



Dat had een aantal voordelen ten opzichte van parachutes. Als die werden gedropt, raakten de luchtlandingstroepen en hun spullen vaak over een groot gebied verspreid. Door ze met goedkope, vaak houten zweefvliegers weg te brengen, werd dat voorkomen. Bovendien waren de toestellen, doordat ze op flinke afstand van een dropzone losgelaten konden worden, veel moelijker door de vijand te spotten.

Die voordelen werden door meer landen erkend en dus ontwikkelden onder meer de Russen, de Britten en de Amerikanen hun eigen versies. Er kwamen zelfs toestellen die zwaar materieel als antitankkanonnen, luchtafweergeschut, en lichte tanks konden afleveren. En dat vergrootte de slagkracht van allerlei luchtlandingstroepen enorm.

65 procent

Kortom, goed idee dus,. Maar inmiddels zijn er in luchtvaartland zulke sprongen gemaakt, dat die zogenoemde gliders wel heel antiek lijken. Toch denkt Aerolane dat zweefvliegers ervoor kunnen zorgen dat de kosten voor luchtvracht met maar liefst 65 procent worden verlaagd. Op die manier kan de laadcapaciteit van gemotoriseerde vluchten worden verdubbeld of mogelijk zelfs verdrievoudigd.

De gemotoriseerde toestellen en de zwevers, Aerocarts genoemd, worden met een eenvoudige sleepkabel aan elkaar geknoopt. Het onbemande vrachttoestel is zo eenvoudig mogelijk: dus geen aandrijfsystemen (zodat het gewicht van motoren, brandstof of batterijen wordt bespaard), geen cockpit en dus geen piloot. Er komen alleen wat systemen om het toestel autonoom te laten sturen.

2025 klaar voor de start

De Aerocarts vliegen dus in de slipstream van het voorste toestel naar hun bestemming en dat komt de efficiëntie ten goede. Eenmaal daar kunnen de toestellen in formatie, nog aan elkaar geknoopt landen, of ergens voor het vliegveld loskoppelen zodat alle toestellen op hun eigen baan aan de grond kunnen worden gezet.

Een gemotoriseerd vrachtvliegtuig trekt een Aerocart. Beeld: Aerolane.

Aerolane experimenteert inmiddels al een tijdje met twee omgebouwde, autonoom vliegende toestellen: Pipistrel Virus en een Velocity SE. Inmiddels is er omgerekend 10,6 miljoen euro opgehaald waarmee het bedrijf een eerste prototype wil bouwen. Al in 2025 moet de eerste echte vrachtglider kunnen worden geleverd.

Bronnen: Aerolane, New Atlas

Beeld: Aerolane