660 AVA: Een feestje onder water

De Amerikaanse fabrikant Triton presenteert met de 660 AVA een soort onderzees partycentrum.

We hebben je op onze website wel vaker kennis laten maken met de nogal spectaculaire mini-onderzeeërs van Triton. De 3,4 miljoen euro kostende privéduikboot bijvoorbeeld die het bouwde in samenwerking met Aston Martin. Of de 13000/2 Titanic Explorer die wel 4 kilometer onder de golven kan duiken en die, zoals de naam al doet vermoeden, een tripje naar het beroemde wrak mogelijk maakt. En er komt er weer eentje bij: een sub voor onder meer the rich and famous, die ermee onder andere vanaf hun superjacht met maximaal negen personen supergezellige duiktripjes kunnen maken.

Kaarten op diepte

De Triton 660 AVA (Advanced Versatile Acrylics) kan tot 200 meter diepte duiken en is dankzij zijn 57 kWh batterij in staat om maximaal 12 uur onder water te blijven. Vier elektrische hoofdschroeven en vier manoeuvreerschroeven – elk met een maximaal vermogen van 5,5 kW – geven de sub een topsnelheid van 5,6 km/u.

Bovendien is er zoveel ruimte aan boord dat er allerlei configuraties mogelijk zijn (zie hierboven). Zo kunnen de opvarenden bijvoorbeeld lekker op diepte dineren of hun kaartavondje op 200 meter onder de golven houden. En dat zou de 660 AVA ook tot een aantrekkelijk extraatje kunnen maken voor bijvoorbeeld cruiseschepen of de wat luxere vakantieoorden.

SPECS

Rest ons nog het geven van de nodige specificaties:

Lengte: 2,75 meter

Breedte: 4,5 meter

Hoogte: 2,3 meter

Gewicht: 11.000 kilo

Duikdiepte: 200 meter

Bemanning: 1 piloot

Passagiers: 8 Volwassenen of 6 Volwassenen + 4 Kinderen

Snelheid: 3 knopen

Tijd onder water: 12 uur

Hoofdbatterij: 57 kWh

Schroeven aandrijving: 4 x 5,5 kW

Schroeven besturing: 4 x 5,5 kW

Bronnen: Triton, New Atlas

Beeld: Triton