Video: multi-inzetbare rioolrobot kruipt behendig onder water

Deze viervoetige robot bewijst zijn waterbestendigheid met een ommetje op de bodem van een zwembad.

Deze robothond, uitgerust met een geavanceerd besturingssysteem en sensoren, is ontworpen om taken uit te voeren op plekken die voor de mens moeilijk te bereiken zijn. Dankzij zijn druk- en waterbestendige bouw kan hij goed vertoeven in allerlei verschillende omstandigheden. Zowel op land als onder water kan deze robot zich behendig voortbewegen met vier poten die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien en kantelen. In onderstaande video is te zien hoe soepel de Honey Badger 4.0 dit doet.

Lees ook:

De robot is uitgerust met verschillende technologische snufjes. Met laser- en ultrasone sensoren kan hij zijn omgeving uitgebreid in kaart brengen en gebaseerd daarop geheel autonoom routes plannen. Dankzij een 5G-verbinding is hij van een afstand te besturen, en met normale- en warmtecamera’s is de omgeving waarin de robot zich bevindt live te bekijken.



Held op vier poten

MAB Robotics, de maker van de Honey Badger, is gespecialiseerd in de besturingstechnologie van verschillende soorten robots op benen. Het bedrijf werd in 2019 opgezet door een groep studenten nadat ze bij verschillende robotwedstrijden in de prijzen vielen. Nu werkt het samen met de Poolse stad Poznań, waar de robot al in het riool wordt ingezet. Daar monitoren de viervoeters de infrastructuur en voeren ze zo nu en dan zelfs reparaties uit. Daarnaast zijn ze ook nog inzetbaar bij het onderhouden van pijpleidingen en het controleren van gevaarlijke chemische processen in fabrieken.

Met deze robots wil MAB Robotics industriële processen verbeteren en tegelijkertijd veiliger maken voor de mens. Het bedrijf heeft de Honey Badger naar verschillende universiteiten gestuurd die hem gebruiken voor onderzoek naar motoriek in het water. Met deze resultaten willen de makers hun product nog verder ontwikkelen om het zo breed mogelijk in te kunnen zetten.

Bronnen: Newatlas, MAB Robotics