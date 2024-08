Picture Perfect: brute bloemen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: bloemen en de Melkweg.

Grote kans dat de kleurenpracht van de Melkweg op deze foto als eerste je aandacht trekt. Maar de zeldzame bloemen op de voorgrond stelen eigenlijk pas echt de show. Dat ze hier kunnen groeien, is opmerkelijk: in het Braziliaanse nationale park Chapada dos Vaedeiros zitten nauwelijks voedingsstoffen in de grond.

Lees ook:

Gouden foto

Maar voor de soort Paepalanthus bromelioides is dat geen probleem. Met zijn ‘afrokapsel’ van dunne, langwerpige bladeren slokt de plant kleine insecten op en absorbeert daar de benodigde voedingsstoffen uit.

Fotograaf Marcio Cabral schoot deze foto, genaamd Pandora, met een speciale lamp. Hij werd ervoor beloond door de jury van de Nature Photo Contest. Door de twee bijzondere spektakels te combineren, behaalde hij namelijk goud in de categorie Plant Life.

Deze shot staat ook in KIJK 5/2024.

Beeld: Marcio Cabral/Nature Photo Contest