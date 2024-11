Picture perfect: monsternevel

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een monster van een nevel.

Ter ere van Halloween onthulde de European Southern Observatory (ESO) vorige week deze betoverende plaat van een sterrennevel, die wel wat weg heeft van het silhouet van een wolf. Deze verschijning, met de toepasselijke naam Donkere Wolfnevel, werd in Chili vastgelegd door de VLT Survey Telescope.

Kille gaswolk

Absorptienevels, zoals de Donkere Wolfnevel, zijn dichte, koude, gaswolken van kosmisch stof die het licht van de achterliggende sterren compleet blokkeren. In tegenstelling tot andere nevels stralen ze geen zichtbaar licht uit, maar absorberen de stofdeeltjes licht en laten ze alleen infraroodstraling door. Dit zorgt voor het silhouet van de wolf die zich tegen de kleurrijke achtergrond aftekent. Deze specifieke nevel bevindt zich in het sterrenbeeld Schorpioen en ligt zo’n 5300 lichtjaar bij ons vandaan. Hij is ongeveer vier keer zo groot als onze maan.

Absorptienevels zijn vaak broedplaatsen voor nieuwe sterren. Binnen de stofwolken zijn de ideale omstandigheden aanwezig voor zwaartekracht om gas en stof samen te klonteren. Uiteindelijk wordt dit zo krachtig samengedrukt dat het heet genoeg wordt om het proces van kernfusie te starten – het begin van een nieuwe ster.

Pixel perfect

Deze foto, die bestaat uit 283 miljoen pixels, is gemaakt door de VLT Survey Telescope als onderdeel van het VPHAS+ project van de ESO. Met gespecialiseerde camera’s legde de telescoop de zuidelijke sterrenhemel in ongekend detail vast, waarbij elk beeld bestaat uit meerdere opnames met verschillende filters. Tijdens dit onderzoek zijn ruim 500 miljoen hemellichamen in de Melkweg gefotografeerd. Met deze data hopen wetenschappers meer te weten te kunnen komen over de levensloop van sterren.

De foto’s van het project zijn online beschikbaar voor iedereen die ze maar bekijken wil. Mocht je zelf nog op zoek willen gaan naar kosmische kunstwerken zoals de Donkere Wolfnevel, dan kan dat via deze website.

Bronnen: ESO, Advanced Science News

Beeld: ESO/VPHAS+