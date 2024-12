Picture Perfect: knalplaat

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een knalplaat.

Denk je aan oud en nieuw, dan denk je waarschijnlijk ook aan vuurwerk. Toch zijn er steeds meer plekken in Nederland die knalvrij zijn tijdens de jaarwisseling. Zo ook Rotterdam. Alleen bij de Erasmusbrug zal de lucht tijdens het Nationale Vuurwerk in verschillende kleuren oplichten. Maar of dat volgend jaar nog steeds zo zal zijn, is twijfelachtig. De gemeente Rotterdam wil namelijk vanaf 2025 niet meer meebetalen aan de vuurwerkshow.

Dat plan kan op een hoop weerstand rekenen. Tegenstanders vrezen onder andere dat minder mensen zich zullen houden aan het toch al moeilijk te handhaven vuurwerkverbod in de stad. Op verzoek van een aantal raadsleden wordt daarom nu onderzocht of er toch nog ruimte in de begroting is. Het officiële besluit wordt in 2025 genomen.

Kleurenspektakel

Maar goed, dit jaar gaat het Nationale Vuurwerk sowieso door en kunnen de tienduizenden toeschouwers genieten van een kleurenspektakel boven de iconische brug. Die verschillende kleuren ontstaan door vlamkleurende stoffen toe te voegen aan het explosieve kruitmengsel. Bij verhitting komt er extra energie in zo’n vlamkleurend molecuul. Zodra de vuurwerkexplosie voorbij is, koelt de boel razendsnel af en moet het molecuul zijn energie kwijt. Dat doet het door een of meerdere lichtdeeltjes af te stoten. Afhankelijk van het toegevoegde vlamkleurende stofje, ontstaan bepaalde kleuren. Lithium wordt rood, magnesium wit, natrium geel, barium groen en ga zo maar door.

Goede jaarwisseling!

