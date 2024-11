Picture Perfect: rode bliksemregen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een rode bliksemregen.

Hoe onvoorspelbaar en onwenselijk ze soms ook zijn, de slechtste weersomstandigheden zorgen vaak voor de mooiste foto’s. Hier zien we sprites, spectaculaire rood-oranje bliksemschichten die hoog boven onweersbuien ontstaan.

Lees ook:

Sprites

In tegenstelling tot gewone bliksem, die tussen onweerswolken en de grond verschijnt, ontstaat een sprite in de mesosfeer, op een hoogte van 50 tot 80 kilometer. Dit fenomeen volgt na krachtige bliksemontladingen dichter bij de grond, die de elektrische velden in hogere luchtlagen verstoren. Hoewel wetenschappers nog niet precies weten hoe sprites tot stand komen, vermoeden ze dat deze flitsen helpen om de elektrische ladingen verticaal te verspreiden door de lucht.

Sprites zijn enorm, ze kunnen wel 50 kilometer lang worden en hebben vaak een tentakel-achtige structuur. Meestal duren ze niet langer dan 17 milliseconden, waardoor ze moeilijk vast te leggen zijn. Vanwege hun snelle verschijning en spookachtige uiterlijk hebben ze hun naam gekregen. ‘Sprites’ verwijst namelijk naar magische figuren in de mythologie die snel en ongrijpbaar zijn.

Vliegensvlug

Sprites zijn moeilijk te voorspellen, waardoor goede foto’s van het verschijnsel relatief zeldzaam zijn. Ongeveer één op de tweehonderd bliksemschichten gaat gepaard met sprites. Deze specifieke bliksemregen kleurde de hemel boven het Chongming District in China rood. Fotograaf Wang Xin reisde tijdens een hevige onweersbui binnen een paar uur vanuit Shanghai snel naar het platteland om de bliksem helder vast te leggen.

Met de juiste timing wist Xin de bliksem, die met honderden kilometers per seconde door de atmosfeer flitste, haarscherp vast te leggen. De fotograaf won met deze foto goud bij de Weather Photographer of the Year-wedstrijd van de Royal Meteorological Society. De overige prijswinnaars zijn te bewonderen op hun website.

Bronnen: Royal Meteorological Society, Space.com, EarthSky