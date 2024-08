Picture Perfect: zeldzame witte groene zeeschildpad

© Jake Wilton | Ocean Photographer of the Year 2024

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een groene zeeschildpad die wit is.

De soepschildpad (ook wel groene zeeschildpad) komt voor in de kustwateren van ongeveer 140 landen. Ondanks zijn grote verspreidingsgebied, heeft de soort het zwaar. De schildpad staat op de Rode Lijst van de IUCN aangegeven als bedreigd.

Bedreigingen

Doordat de soepschildpad veel natuurlijke vijanden heeft, worden veel eieren en jongen opgegeten en zijn er relatief weinig die een volwassen leeftijd bereiken. Maar de mens speelt daarin ook een grote rol. Door vervuiling van stranden en zeeën raken de reptielen bijvoorbeeld regelmatig verstrikt in afval.

Jonge schildpadden die op het strand uit hun ei kruipen, vinden hun weg naar de zee doordat die oplicht door de zon. Door lichtvervuiling uit de stad raken ze verward en kruipen ze de verkeerde kant op. Soepschildpadden eindigen ook regelmatig als bijvangst van de visserij.

In veel gebieden proberen natuurorganisaties de dieren te beschermen en populaties te herstellen. Op de Conflict-eilandengroep in Papoea-Nieuw-Guinea lijkt dat aardig te lukken, het aantal schildpadden dat daar uit eieren kruipt, groeit gestaag.

Zeldzame afwijking

Dat merkte fotograaf Jake Wilton ook. Hij spotte zelfs een soepschildpad met leucisme. Dieren met deze zeldzame afwijking hebben minder pigment en zien er vaak gedeeltelijk of helemaal wit uit. In tegenstelling tot albino’s hebben ze geen rode ogen.

Deze foto van Wilton, waarvoor hij slim gebruik maakte van het weerspiegelende effect van het stille wateroppervlak, is een van de finalisten van Ocean Photographer of the Year-competitie. Halverwege september maakt de jury de winnaars bekend.