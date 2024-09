Picture perfect: gepekelde mummies

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: gepekelde mummies.

Rond 300 voor Christus vond er een tragische gebeurtenis plaats in het noorden van Iran. Diep binnen in een zoutmijn in het Māhneshān-gebergte kwamen meerdere mijnwerkers om het leven. Hun overblijfselen werden tussen 1993 en 2010 een voor een ontdekt. Recent onderzoek naar het gebruik van de zoutmijn door de jaren heen, brengt ons met deze plaat oog-in-oog met de overblijfselen van één van de mijnwerkers.

Dat de mummies nog zo goed bewaard zijn gebleven, hebben we te danken aan de omgeving waarin ze werkten. Het zout heeft al het vocht aan hun lichamen onttrokken en ontbinding grotendeels voorkomen. Niet geheel onverwachts kregen ze de bijnaam ‘de zoutmannen’.

Tragisch ten einde

De man op de foto is de eerste van acht mummies die in totaal zijn ontdekt. Zijn flinke baard en witte lokken zijn goed bewaard gebleven, en met hem werden een gouden oorbel, ijzeren messen, een leren laars, en een wollen broek gevonden. Alle zoutmannen hadden botbreuken en compressiewonden, wat volgens het onderzoek suggereert dat ze verpletterd zijn in de mijn.

Nog een gruwelijke foto (zie hieronder) van een van de mummies maakt pijnlijk duidelijk hoe de mijnwerkers zich moeten hebben gevoeld tijdens hun laatste minuten. Op de foto zie je een jonge mijnwerker, rond de 16 jaar oud, die zijn armen voor zich in de lucht houdt in een verwoede poging zichzelf te beschermen.

De 16 jaar oude ‘zoutjongen’, met zijn armen gestrekt. Beeld: K. Stange, AVTention Marienheide; Graphic: Th. Stöllner/ Stöllner et al., J. World Prehist.

Een gewaarschuwd mens…

Het ongeluk heeft de overgebleven mijnwerkers in ieder geval goed laten schrikken. Uit eerder onderzoek bleek al dat de mijn na het incident zo’n 200 jaar lang niet meer werd gebruikt. Toch pakten mijnwerkers het werken na deze periode weer op. Tegen beter weten in, want ergens tussen de vijfde en zevende eeuw vond er nog een catastrofaal ongeluk plaats. Ook van dit incident zijn twee goed gepreserveerde slachtoffers overgebleven.

Bronnen: Journal of World Prehistory, IFLScience

Beeld: G. Najaflu / Stöllner et al., J. World Prehist.