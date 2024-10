Picture perfect: de razende orkaan Milton

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de razende orkaan Milton.

Milton begon als een cluster van onweersbuien in het westen van de Caribische Zee voordat hij op 7 oktober omsloeg in een categorie vijf orkaan, de zwaarste soort. Via de Golf van Mexico kwam hij 9 oktober aan land in Florida, met desastreuze gevolgen. Op deze indrukwekkende satellietfoto zie je hoe de orkaan richting de Amerikaanse staat raast.

In zowel Florida als verschillende Caribische eilanden heeft Milton veel schade aangericht. De lokale bevolking kreeg te maken met hevige regenval, zware windstoten en overstromingen. Autoriteiten hebben gewaarschuwd voor de ernst van de natuurramp en verzochten mensen dringend om te evacueren. De Gouverneur van Florida, Ron DeSantis, waarschuwde mensen die dat niet deden dat “Moeder Natuur dat gevecht gaat winnen”.

Toch zijn er mensen die niet weg zijn gegaan. Deze wilden hun dieren niet achterlaten, hadden geen plek om onder te duiken of zagen er simpelweg het nut niet van in. Mensen die bleven, liepen vooral gevaar door stormvloeden en stroomuitval. De orkaan heeft voor zover bekend 23 sterfgevallen veroorzaakt.

Van onweer tot orkaan

Dit soort natuurverschijnselen ontwikkelen zich wanneer er een tropische storing vormt boven oceaanwater van minstens 26,5 graden Celsius. Dat is een groep onweersbuien met een lage luchtdruk en chaotische winden. Door windstromingen en het draaien van de aarde ontstaat er een kolkende wolkenmassa. Als deze windcirculatie ongestoord kan versnellen tot boven de 119 kilometer per uur, wordt dit bestempeld als een orkaan. Op zijn zwaarst behoorde Milton tot categorie vijf met een windsnelheid van minimaal 250 kilometer per uur. Voordat hij in Florida aan land kwam was hij afgezakt naar categorie drie, met windsnelheden tussen de 178 en 209 kilometer per uur.

Orkaan Milton komt slechts dagen nadat orkaan Helene verwoesting heeft aangebracht in hetzelfde gebied. Deze leidde tot honderden doden en gewonden, en heeft ruim 35 miljard dollar aan schade aangericht. De regio bevindt zich momenteel in het orkaanseizoen, dat van juni tot november loopt. Warme wateren en klimaatpatronen zoals La Niña creëren voor orkanen gunstige omstandigheden, waardoor er meerdere snel na elkaar kunnen ontstaan.

