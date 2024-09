Picture perfect: drukbezocht openbaar vervoer onder water

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: openbaar vervoer onder water.

Oude treinstellen krijgen een uniek tweede leven in de Atlantische Oceaan. De afgedankte wagens worden ingezet om een nieuw thuis te creëren voor zeedieren langs de Amerikaanse kust.

Een rif op rails

In december 2023 werden twee oude treinstellen van transportbedrijf MARTA langs de kust van de Amerikaanse staat Georgia de zee in getild om onderdeel uit te gaan maken van een kunstmatig rif. Dit is een poging om zeeleven te voorzien van een nieuw habitat. Koraalriffen sterven mede door de opwarming van de aarde al decennialang af, waardoor veel dieren die daarin leven het ook zwaar hebben.

Op de zeebodem functioneren de treinstellen als een stevige structuur waaraan koralen en algen zich gemakkelijk kunnen hechten. Vervolgens trekt dit allerlei vissen en ander zeeleven aan die graag tussen het koraal leven.

Dit concept is al eerder uitgevoerd, met bijvoorbeeld delen van schepen en legertanks. Het materiaal van deze objecten is goed bestand tegen erosie en biedt het koraal houvast in de sterke oceaanstromingen. Ook is het een goede schuilplaats voor de uiteindelijke bewoners, die het steeds moeilijker krijgen door schaarste aan natuurlijke riffen.

Een treinstel wordt 42 kilometer van de kust de zee in getild. Beeld: Marta/Snugmug.

Op foto’s is te zien dat de treinstellen al druk bezocht worden. Verschillende soorten vissen, zeesponzen, en zeeschildpadden maken deel uit van de lijst aan dieren die baat hebben bij het ontstaan van nieuwe koraalriffen. MARTA is van plan in de toekomst nog minstens zes andere treinstellen te gebruiken voor een vergelijkbaar project.

Bronnen: MARTA, Reef Builders

Beeld: MARTA/Smugmug