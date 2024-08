Kort nieuws: visser geslagen door walvisstaart, student vindt Vikingzilver en prachtig mastodontfossiel

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media. Deze keer: walvisstaart slaat visser, Vikingzilver en gigantisch mastodontfossiel.

Man in ziekenhuis door walvis

Beeld: Jonathan Cooper/Pexels.

Een Australische visser is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in zijn gezicht werd geslagen door de staart van een walvis. Het ongeluk gebeurde ’s ochtends vroeg op 18 augustus in de buurt van de stad Brisbane. Ambulancemedewerker Scott Brown noemde het een “extreem zeldzame gebeurtenis”. Hoewel het volgens Brown wel vaker gebeurt dat boten worden gekapseisd of beschadigd door een walvis, is het uniek dat een persoon wordt geraakt. De visser had oppervlakkige verwondingen en kon zich de gebeurtenis zelf niet herinneren. Hij is in stabiele conditie naar het ziekenhuis gebracht.

Vikingzilver

Een archeologiestudent vond deze zeven zilveren armbanden uit de Vikingtijd. Beeld: Moesgård Museum.

Een 22-jarige archeologiestudent in Denemarken heeft tijdens een wandeling met een metaaldetector zilveren sierraden gevonden. Volgens experts dateren ze uit de vroege Vikingtijd (ongeveer 793 tot 1066), kort na de stichting van de Vikingstad Aarhus (of Aros). Zilver was in de Vikingtijd een teken van rijkdom en werd ook gebruikt om mee te betalen. De experts schatten dat deze zeven armbanden een aanzienlijke waarde hadden. De sierraden zijn nu te bewonderen in Moesgård Museum.

Prachtig fossiel van een mastodont

Archeoloog Veronica Mraz is bezig met de opgraving van het gigantische mastodontfossiel. Beeld: Kirk Murray/University of Iowa Office of the State Archaeologist.

Een wandelaar in de Amerikaanse staat Iowa stuitte in 2022 op een vreemd bot dat uit de bodem van een kleine beek stak. Archeologen zagen later al snel dat het een bot van een mastodont was, een uitgestorven dier dat erg leek op een mammoet of olifant. Ze ontdekten toen ook een deel van een slagtand, waarvan ze vermoedde dat die nog vastzat aan de schedel. Dit jaar hadden ze eindelijk genoeg geld verzameld om te beginnen aan de uitgraving. Ze vonden inderdaad de schedel en meerdere botten. Koolstofdatering wees uit dat de mastodont in kwestie ongeveer 13600 jaar geleden door Noord-Amerika stampte. Kort daarna eindigde de laatst ijstijd waarna de soort uitstierf.

