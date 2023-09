Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de ontwikkeling van de schietstoel, hilarische babymaak-campagnes, en een echt LEGO-huis bouwen.

Hoe kwam de schietstoel van de grond?

Beeld: Collins Aerospace.

Afgelopen zondag steeg een F-35B Lightning II op van een vliegbasis in de buurt van Beaufort, South Carolina. De piloot die vervolgens in de problemen kwam, heeft zijn schietstoel ingeschakeld. Het toestel was lange tijd zoek, en het Amerikaanse leger schakelde zelfs de hulp in van burgers om het te vinden. Dinsdag werden de wrakstukken van het toestel gevonden op een veldje in Williamsburg County, eveneens in South Carolina.

Hoe het met de piloot gaat? Naar verluidt is zijn toestand stabiel; de schietstoel heeft wellicht zijn leven gered.

Maar wanneer en wie ontwikkelde deze technologie eigenlijk?

Veel landen hebben te weinig baby’s: vijf hilarische babymaak-campagnes

Beeld: iStock/Getty Images.

Een aantal landen kampt al jaren met te weinig baby’s, met als gevolg een forse vergrijzing. Hoe krijg je mensen aan de kinderen? Volgens sommige landen is het antwoord reclame maken.

Vijf hilarische voorbeelden

Kun je een echt huis van LEGO bouwen?

Beeld:Teve Parsons/PA Images/Getty Images.

Het idee om met blokken een bouwwerk te maken is niet nieuw. Denk maar aan de piramides in Egypte of een iglo. Ook het idee om met speelgoedblokjes een ‘doorzonwoning’ te bouwen, is niet nieuw. De Brit James May, bekend van onder meer Top Gear, probeerde dat al in 2009 voor zijn programma James May’s Toy Stories (zie foto).

De gedachte lijkt vrij logisch. LEGO is gemaakt van hard kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen, kortweg ABS), de blokjes hebben een maximale afwijking (tolerantie) van slechts 0,01 millimeter en ze zijn onwaarschijnlijk sterk. Uit onderzoek van de Britse Open Universiteit bleek in 2012 dat een vierkant blokje (twee bij twee nopjes) het gewicht van 375.000 andere kan dragen. Theoretisch zou je daarmee een toren van bijna 3,6 kilometer hoog kunnen bouwen.

Mooi, maar als bouwmateriaal heeft LEGO ook een paar belangrijke nadelen