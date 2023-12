Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: dé wetenschappelijke doorbraak van het jaar, colamythe ontkracht, en tornadorecords.

Obesitaspil is dé doorbraak van het jaar volgens vakblad Science

Beeld: choi dongsu/Getty Images.

Ruim 40 procent van de volwassen Amerikanen heeft obesitas, in Nederland is dat 15 procent. Dat gaat gepaard met serieuze gezondheidsproblemen, ernstig overgewicht kan namelijk diabetes type 2 veroorzaken, maar ook hartaandoeningen, artritis, leververvetting en bepaalde vormen van kanker. Medicijnbehandelingen voor obesitas zijn nooit succesvol gebleken.

Maar nieuwe medicijnen bieden hoop. Ze bootsen het darmhormoon glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) na. De pillen bestaan al een tijdje en werden oorspronkelijk ontwikkeld voor diabetes, omdat ze de bloedsuikerspiegel verlagen. Maar uit een onderzoek met obesitaspatiënten bleek dat zij 15 procent van hun lichaamsgewicht verloren in 16 maanden tijd, meestal zonder ernstige bijwerkingen. Velen die het medicijn gebruikten beschreven ook een demping van “voedselruis”, het continue verlangen om te blijven eten. Inmiddels gebruikt 1,7 procent van de Amerikanen het medicijn.

Dit jaar liet klinisch onderzoek zien dat de medicijnen ook nog eens het risico op hartaanvallen en beroertes verkleinen. En er zijn ook signalen dat de pillen effectief zijn tegen verslavingen en Alzheimer, maar dit wordt momenteel nog onderzocht. Duidelijk is in ieder geval dat ze meer voordelen hebben dan alleen gewichtsverlies. Om al deze redenen heeft de redactie van het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science GLP-1-medicijnen uitgeroepen tot dé doorbraak van 2023.

Science koos ook negen runners-up. Daar lees je hier meer over.

Zit er eten vast in je keel? Het met cola wegspoelen heeft geen zin

Soms blijft er een stukje eten in je keel hangen. Volgens velen (en zelfs Wikipedia en dokters) is dat dan eenvoudig weg te spoelen met cola. Maar wetenschappers van Amsterdam UMC laten in hun onderzoek zien dat de frisdrank daar helemaal niet bij helpt.

Het is een hardnekkig gerucht

Dit zijn de krachtigste en dodelijkste tornado’s ooit

Beeld:Justin Hobson, CC BY-SA 3.0.

Tornado’s zijn sowieso al een extreem natuurverschijnsel, maar deze vijf exemplaren zijn zó extreem dat ze records hebben verbroken.

Bekijk de lijst