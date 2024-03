Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: hoe gevaarlijk is het gilamonster, twee maanlandingen, en waarom doden wolven zo veel schapen?

Waarom doden wolven meer schapen dan ze eten?

Beeld: Milo Weiler/Unsplash.

Zondag zijn in het Gelderse dorp Heelsum 22 dode schapen aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om een wolvenaanval. Maar DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. Je hoort wel vaker dat een wolf meerdere schapen doodt. Een enkele wolf kan natuurlijk nooit 22 schapen op. Waarom doodt hij er dan toch zoveel?

Hoe giftig is het gilamonster?

Beeld: Josh Olander/CC BY 4.0.

In het zuidwesten van de Verenigde staten en in Mexico komt het gilamonster in het wild voor. Je kunt de zwart-gele of zwart-roze hagedis herkennen aan de bobbels op de huid; botplaatjes, ook wel osteodermen genoemd, die samen een harnas vormen. Verder kenmerkt het gilamonster zich door een dikke staart, die het gebruikt om vet in op te slaan.

Prachtige beesten, zo moet ook een 34-jarige inwoner van de Amerikaanse staat Colorado hebben gedacht toen hij Winston en Potato in huis haalde. Helaas voor deze man is hij onlangs naar verluidt door Winston gebeten, en kan hij het verhaal niet meer navertellen. Vier dagen na de beet van het gilamonster overlijdt hij.

Is het gilamonster dan zo dodelijk voor mensen?

Japanse maanlander heeft onverwachts ijskoude nacht overleeft

De SLIM-maanlander op zijn neus. Beeld: JAXA.

De Japanse maanlander SLIM schreef geschiedenis toen die een maand geleden een preciesielanding op de maan maakte. Toen twee weken later de ijzige maannacht begon, schakelde de Japanse ruimtevaartorganisatie (JAXA) het apparaat uit. De lander was namelijk niet ontworpen om die barre omstandigheden te overleven. Maar nu de zonnestralen weer het maanoppervlak bereiken, blijkt dat SLIM de nacht toch heeft doorstaan.

Omgevallen maanlander heeft een gebroken poot – en stuurt extra foto’s

Maanlander Odysseus van Intuitive Machines tijdens de landing. Je ziet duidelijk dat minstens een van de poten is gebroken. Beeld: Intuitive Machines.

Vorige week werd Odysseus het eerste ruimtevaartuig van een commercieel bedrijf (Intuitive Machines) dat een zachte landing heeft gemaakt op de maan. Tijdens de landing viel de maanlander om en belandde op zijn zij. Dat kwam waarschijnlijk doordat één of meerdere poten zijn gebroken tijdens de ruige landing, laat Intuitive Machines nu weten.

