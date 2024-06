Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: neanderthaler met down, meer vulkaanuitbarstingen in IJsland, en radioactieve neushoorns.

Fossiel van neanderthaler met het syndroom van Down gevonden

Beeld: SPL/ANP.

Bij moderne mensen is het duidelijk: een kindje met een handicap laat je niet aan zijn of haar lot over maar help je en geef je liefde, net als elk ander kind. Hoe zat dat bij neanderthalers? Nou, ook zij zorgden langere tijd voor kinderen met een beperking, zo geven onderzoekers van onder meer de Universiteit van Alcalá (Spanje) aan. Zij vonden een eerste geval van het syndroom van Down in neanderthalers en publiceerden erover in Science Advances.

Recente vulkaanuitbarstingen in IJsland zijn slechts het begin

De Sundhnúkur-uitbarsting in 2024. Beeld: L. Krmíček.

Hoewel vulkaanuitbarstingen geregeld voorkomen op IJsland, was het rond de hoofdstad Reykjavik al bijna 800 jaar rustig. Maar dat is veranderd, de afgelopen drie jaar telde het zuidelijke schiereiland Suðurnes maar liefst acht uitbarstingen. En IJslanders kunnen er nog meer verwachten; wetenschappers van zes universiteiten waarschuwen dat dit slechts het begin is van een periode met veel vulkanische activiteit.

Wetenschappers maken hoorns van neushoorns radioactief

Deze twee neushoorns kregen een radioactieve hoorn. Beeld: Emmanuel Croset/AFP/Getty Images.

Wetenschappers in Zuid-Afrika hebben dinsdag de hoorns van twintig levende neushoorns geïnjecteerd met radioactief materiaal. Het is de laatste testfase van het Rhisotope Project, bedoeld om neushoorns te beschermen tegen stroperij.

