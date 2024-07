Kort nieuws: expeditie naar Titanic, zeevogels trotseren orkaan, vroege boeren kampten met de pest

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Wrak voor de lens

In juni 2023 overleden vijf opvarenden van onderzeeër Titan toen ze onderweg waren naar het wrak van de Titanic. Vandaag is de eerste expeditie sinds deze ramp gestart. Een Amerikaans team van beeldexperts, wetenschappers en historici maakt gebruik van twee robotvaartuigen die miljoenen hogeresolutiefoto’s van het wrak zullen maken. Deze beelden zet het team vervolgens om in 3D-modellen. Dit om het in 1912 gezonken schip zo gedetailleerd mogelijk vast te leggen.

Meer info over de expeditie vind je op BBC News.

Sensatiezoekende zeevogel

© Marc Guyt/Getty Images

Waar veel vogels stormen uit de weg gaan, geldt dat niet voor desertastormvogel (Pterodroma deserta). Deze kleine zeevogels blijken juist op zoek te gaan naar orkanen, zoals Helen Hunt in de legendarische film Twister, zo meldt een recente studie in Cell Biology. De windvlagen in de stormen en ruige zee zorgen ervoor dat vissen, inktvissen en schaaldieren naar de oppervlakte komen. En laten die nu net op het menu van de desertastormvogel staan.

Lees verder op New Atlas.

Boerenpest

© KARL-GÖRAN SJÖGREN

Zo’n 5000 jaar geleden vond wat in het Engels wordt omschreven als de Neolithic collapse plaats. De in de steentijd levende Noord-Europese boeren namen af in aantallen. Al langere tijd is deze gebeurtenis voer voor discussie; wetenschappers vragen zich af waardoor de mensen het loodje legden. Een nieuwe studie, gepubliceerd in Science, suggereert aan de hand van DNA van 108 overblijfselen van deze boeren dat een ziekte hier weleens verantwoordelijk voor kan zijn. Achttien individuen, 17 procent van de resten, zouden geïnfecteerd zijn geweest met ‘de Neolithische pest’ op het moment van sterven.

Meer over deze studie lees je via The Guardian.