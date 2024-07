Kort nieuws: vliegende nijlpaarden, nieuwe dino en zeldzaam zwart gat

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Vliegende nijlpaarden

Beeld: Barbara Yuste Zambrano/Getty Images.

Nijlpaarden hebben een beetje het imago dat ze log en traag zijn, maar ze kunnen verrassend snel rennen: tot wel 30 kilometer per uur. Britse onderzoekers hebben dat rengedrag eens nauwlettend bekeken. En wat bleek? Tijdens het rennen zijn er momenten dat een nijlpaard nul poten op de grond heeft staan. Op zich doen heel veel dieren dat, maar voor zo’n groot en zwaar dier is toch bijzonder, olifanten houden bijvoorbeeld altijd minstens een poot op de grond.

Nieuwe dino

Een artistieke impressie van Comptonatus chasei, een nieuwe plantenetende dino. Beeld: John Sibbick/Universiteit van Portsmouth/PA.

Paleontologen in het Verenigd Koninkrijk hebben een fossiel van een nieuwe dinosoort gevonden. Ze vonden 149 botten, daarmee is het de meeste complete dinosauriër die is ontdekt in het Verenigd Koninkrijk in en eeuw. De dino was een grote planteneter die zo’n 125 miljoen jaar geleden leefde. Hij woog ongeveer even veel als een Afrikaanse olifant en behoort tot een groep plantenetende dinosauriërs die paleontologen soms grappend ‘de koeien van het Krijt’ noemen.

Zeldzaam zwart gat

Hubble-foto waarin steeds verder wordt ingezoomd, totdat de mogelijke locatie van het middelzware zwarte gat zichtbaar wordt. Beeld: ESA/Hubble & NASA, M. Häberle (MPIA).

Astronomen hebben inmiddels tientallen zwarte gaten gevonden. Sommige zijn gigantisch en hebben tot wel een miljard keer zoveel massa als de zon, deze superzware zwarte gaten vind je in het centrum van grote sterrenstelsels. Grote sterren die instorten, vormen uiteindelijk stellaire zwart gaten. Die hebben ‘slechts’ tientallen keren zoveel massa als de zon.

Er zijn ook zwarte gaten die ergens daartussenin vallen, maar daar hebben astronomen er nog heel weinig van gezien. In een studie in Nature beschrijven wetenschappers nu wel zo’n middelzwaar zwart gat. En als die er echt is, het bewijs is nu nog indirect, dan is het voor de aarde het dichtstbijzijnde zwarte gat – dichterbij nog dan het superzware zwarte gat Sagittarius A* in het centrum van het Melkwegstelsel.



