Kort nieuws: massale vogelsterfte, koele auto’s en archeologie in de ruimte

In de VS sterven er jaarlijks meer dan een miljard vogels doordat ze tegen gebouwen aan vliegen

Beeld: Tiia Monto/Wikimedia Commons.

Mensen snappen het concept raam: we zullen er niet snel tegenaan botsen, wat overigens niet betekent dat het nooit gebeurt. Maar vogels herkennen ramen minder goed. In 2014 berekenden wetenschappers dat er alleen al in de VS jaarlijks ergens tussen de honderd miljoen en een miljard vogels sterven doordat ze tegen een raam aan vliegen. Maar daarbij keken ze alleen naar vogels die dood naast een raam lagen, terwijl ze lang niet allemaal op slag dood zijn. Een nieuw onderzoeksteam bestudeerde nu data van revalidatiecentra waar vogels na een botsing soms naartoe worden gebracht. Daaruit bleek dat zo’n 60 procent daar alsnog overlijdt. Volgens de onderzoekers betekent dat dus dat de eerdere sterftecijfers te laag zijn en dat het daadwerkelijke aantal ruim meer dan een miljard moet zijn.

Verf koelt auto

Nissan test een lak die auto’s koel houdt. Beeld: Nissan.

Je kent het wel: na een uitje in de zomervakantie kom je terug bij de auto, maar die staat in de volle zon en binnen lijkt het wel een sauna – absoluut geen pretje. Nissan komt nu met een oplossing. De Japanse autofabrikant heeft een autolak ontwikkeld die voertuigen in de zon aanzienlijk kan koelen. De nieuwe coating reflecteert zonnestralen een stuk efficiënter dan normale lak en kan minder warmte absorberen. Volgens Nissan blijven behandelde auto’s tot 12 graden Celsius koeler dan onbehandelde auto’s. De coating is nu nog wel een stuk dikker dan normale lak, is alleen in wit beschikbaar en er kan geen beschermende laag overheen. Maar de Japanners zetten hun onderzoek voort.



Eerste archeologisch onderzoek in de ruimte

Een van de ruimtes die werden onderzocht in het onderzoek. Beeld: NASA/ISSAP en Walsh et al., 2024, PLOS ONE.

Archeologie en ruimtevaart lijken een ongewone combinatie, maar onderzoekers hebben het eerste archeologische onderzoek op het internationale ruimtestation (ISS) uitgevoerd. Ze bestudeerden foto’s van zes ruimtes en ontdekten dat astronauten niet alles gebruiken zoals bedoeld. Zo gebruiken ze sommige ruimtes voor opslag, terwijl ze daar niet voor zijn aangewezen. Volgens de onderzoekers helpen deze inzichten bij de ontwikkeling van toekomstige ruimtestations.

