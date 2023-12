De beste KIJK-covers en -artikelen van 2023

Wat waren de beste KIJK-artikelen en mooiste covers van het jaar 2023? De redactie heeft zo zijn voorkeur.

Hoofdredacteur André

Cover “Intern leverde de keuze voor deze voorplaat flink wat discussie op: ‘Je zet toch geen lijk op de cover!?’ Gelukkig zijn we op de redactie nogal eigenwijs en dus werd dit de cover van KIJK 4. Ja, een lijk in de strikte zin van het woord, maar zo mooi, zo boeiend en met zo’n goed verhaal erachter… En om dan ook maar (volgens sommigen tenminste) helemaal te breken met de ongeschreven wetten binnen tijdschriftenland, hebben we de kop ‘Wetenschap legt het mysterie bloot’ ook nog eens dwars op de pagina gezet. Een welgemeend ‘lekker puh’ dachten we er stiekem bij.”

Artikel

“Voor mij is dat ‘Gaan we voor goud met zout?’ uit het winternummer van KIJK. Jean-Paul Keulen begint zijn verhaal met: ‘Op papier hebben kernreactors die werken met gesmolten zout een hele waslijst aan voordelen ten opzichte van de huidige kerncentrales. En onder andere de Nederlandse start-up Thorizon denkt zo’n reactor al over tien jaar aan te kunnen bieden.’”

“Nu de discussie over kernenergie weer volop wordt gevoerd, zijn dit soort verhalen belangrijker dan ooit. Het artikel brengt niet alleen de voors en tegens in kaart, maar vertegenwoordigt ook wat we bij KIJK doen; informatie verschaffen waarmee we de wereld beter kunnen begrijpen en geïnformeerde keuzes kunnen maken.”

Chef-redactie Naomi

Cover “Een prachtige plaat die direct intrigeert; ik heb het over het veenlijk dat de show steelt op de cover van KIJK 4/2023. De details in de foto’s – zoals de rode haartjes boven zijn lip en de groeven in zijn gezicht – vind ik echt onwijs mooi. En grappig dat je het blad een kwartslag moet draaien om het veenlijk in de juiste houding te zien, en de titel te kunnen lezen.”

Artikel

“Als kind heb ik heel wat tijd doorgebracht op de Nintendo, Game Cube en Switch. Het artikel in het zomernummer 2023 over speedrunners, mensen die er een sport van maken om een game zo snel mogelijk uit te spelen, vond ik dan ook ontzettend interessant. Bovendien is het een origineel onderwerp, én zit het stuk – geschreven door Rik Peters – boordevol humor.”

Coördinerend redacteur Laurien

Cover “Ik vond het moeilijk kiezen, want als ik zo de edities op een rij zie, vind ik ze stuk voor stuk mooi. Maar vooruit, ik kies er een en dat is de omslag van KIJK 10 ‘Dromen over winterslaap’. De kop werkt erg goed met het beeld dat Bert van den Broek zo knap heeft gemaakt. De rijp in de wimpers en op de huid, de steunkleuren, het gezicht. Ik zit te wachten op het moment dat de vrouw haar ogen opendoet.”

Artikel

“De biografie over Robert Oppenheimer vind ik een van de leukste artikelen van dit jaar. De timing was natuurlijk (en totaal niet toevallig) perfect. Het verhaal heeft me ook echt geholpen de film van Christopher Nolan, die enige voorkennis vereist, te begrijpen. Mocht je Oppenheimer dus nog niet hebben gezien: kijken! Maar lees eerst wel dit artikel uit KIJK 8 van Mark van den Tempel.”

“En verder ben ik ook trots op de special die KIJK voor Heerema Marine Contractors heeft gemaakt. Je leest hierin alles over het offshorebedrijf dat al sinds 1948 bestaat en hoe het de energietransitie doorvoert. Onze abonnees heb dit mini-tijdschrift bij editie 9 gekregen en daarnaast ontvingen alle Heerema-medewerkers er ook heen. We hebben er ontzettend veel positieve reacties op gekregen en het was heel leuk en leerzaam om te maken.”

Redactie-assistent Lysette

Cover “Voor deze cover was wat moed en vertrouwen van onze hoofdredacteur nodig. Want de grote uitgestoken middelvinger die pontificaal op de cover van KIJK 8 prijkt, had niet alleen bij de uitgever tot fronsende wenkbrauwen kunnen leiden. Gelukkig hebben we daar de juiste inschatting gemaakt en werd het door lezers niet als beledigend ervaren, gezien we er op de redactie geen enkel verbolgen mailtje over kregen. Wat vormgeving betreft, vind ik het een mooie strakke cover die ondanks het rustige kleurgebruik toch knalt. Mooi werk van Bert van den Broek.”

Artikel

“Mijn favoriet is het interview dat Rik Peters had met onderzoeker Marissa Harrison dat staat in het dubbeldikke winternummer van KIJK. Het artikel gaat over vrouwelijke seriemoordenaars, waar de evolutionaire psycholoog al zo’n tien jaar onderzoek naar doet. Buiten de verschillen in de motieven en methoden tussen mannelijke en vrouwelijke seriemoordenaars, komt ook aan bod waarom we seriemoordenaars überhaupt zo’n fascinerend onderwerp vinden. En dat haalt Rik geheel op zijn eigen manier aan: ‘En ook jij zit inmiddels alweer vier alinea’s diep in een artikel over het thema.'”

“Wat blijkt: morbide nieuwsgierigheid (zoals het fenomeen door wetenschappers wordt genoemd) heeft volgens Harrison ook een evolutionaire functie: ‘Want als je kennis vergaart over gevaarlijke dingen, kun je die in de toekomst misschien vermijden. Op die manier is morbide nieuwsgierigheid een vorm van zelfbescherming.’ Prima excuus om lekker te gruwelen!”

Online redacteur Tim

Cover “Ik vind het idee dat mensen ooit op een andere planeet wonen enorm fascinerend. Tegelijkertijd klinkt het nog als sciencefiction. Toch zijn er een heleboel slimme mensen die daar nu daadwerkelijk over nadenken. In het coververhaal van het dubbeldikke zomernummer lees je bijvoorbeeld of het mogelijk is om kinderen te krijgen op de rode planeet. Door het bijbehorende coverbeeld, een Marsbasis met daarvoor een familie in ruimtepakken, beeld ik me gelijk in hoe het leven op een buitenaardse planeet eruit zal zien.”

Artikel

“Steeds meer webshops vragen je 25 cent te doneren ter compensatie van de CO 2 -uitstoot. Met dat geld worden vervolgens bomen geplant. Ik heb mij altijd afgevraagd of dit minuscule bedrag de uitstoot van mijn product ook maar enigszins kan compenseren. Hidde Middelweerd zocht dat uit in KIJK 2. Niet geheel verrassend blijkt 25 cent veel te weinig te zijn. Bovendien zijn lang niet alle (her)bebossingsbedrijven even betrouwbaar…”

