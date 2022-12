De beste KIJK-covers en -artikelen van 2022

Wat waren de beste KIJK-artikelen en mooiste covers van het jaar 2022? De redactie heeft zo zijn voorkeur.

Hoofdredacteur André

Cover De cover van KIJK 10 is mijn favoriet van het jaar. De combinatie van een wat truttig woonwijkje met een heel spannende, ondergrondse kernreactor die voor de energievoorziening zorgt, vind ik heel goed werken. Zoals bij meer KIJK-covers laat illustrator Bert van den Broek ook hier zijn talenten zien.

Artikel

Het artikel over het ‘terugklonen’ van uitgestorven dieren uit KIJK 8, geschreven door Ronald Veldhuizen, vind ik helemaal des KIJK. In eerste instantie denk je waarschijnlijk dat het een heel leuk idee is om een sabeltandtijger of een wolharige mammoet uit de dood te laten herrijzen. Maar Ronald legt op een heel heldere manier uit waarom dat helemaal geen goed idee is. Dat is wat KIJK doet: blijven doorvragen.

Uitgever Léon

Cover Mijn favoriete KIJK-cover is die van editie 4 dit jaar: een felgekleurde scan van een hoofd, met als kop ‘Hersenkrakers’, tegen een helblauwe achtergrond. We kijken naar de oplichtende delen in de hersenpan en zien een groot vraagteken. Dit in-your-face-beeld pakt je, omdat het verwondert, prikkelt en activeert. Het is concreet en abstract ineen, en kraakt letterlijk, al is het maar een seconde, je eigen hersenen.

Artikel

Verhalen over ruimtevaart boeien mij altijd, zoals het coververhaal uit editie 2 over de geplande maanlanding vanuit Project Artemis. Het blijft een fascinerende gedachte dat we de maan ooit als basis gaan gebruiken om verder de ruimte in te kunnen raken.

Coördinerend redacteur Naomi

Cover Dit jaar trapten we af met een prachtige cover, waarop een gevechtsvliegtuig in ontwikkeling te zien is. Ik vind het idee origineel, en de uitvoering door professioneel illustrator Bert van den Broek is spot-on. De omslag van KIJK 1/2022 is dan ook mijn favoriet.

Artikel

Aan het eind van ieder jaar kiest KIJK de beste technologische innovatie van eigen bodem. Ook in 2022 organiseerden we deze wedstrijd, maar we gaven in KIJK 9/2022 ook een update. Hierin spraken we met oud-winnaars van het Beste Tech-idee. Ontzettend interessant om van hen te horen hoe het hun idee vergaan is na het behalen van de titel.

Coördinerend redacteur Laurien

Cover De opvallendste en mooiste cover van dit jaar vind ik die van KIJK 4. Op de redactie vinden we het altijd fijn als een cover “lekker knalt”, en dat doet deze zeker! Bert van den Broek, ‘onze’ beeldbewerker, leverde weer mooi werk toen hij de hersenen in de vorm van een vraagteken zette. Dat beeld samen met de tekst ‘Hersenkrakers, wie begrijpt het brein nog?’ vind ik een ijzersterke combi.

Artikel

Lange tijd dacht ik – net als vele anderen – dat je met veel sporten gewicht verliest. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn, las ik in het artikel van Judith Neimeijer in KIJK 9. Ons lichaam lijkt namelijk handige trucjes te hebben ontwikkeld om extra lichaamsbeweging te compenseren. Dat ontdekten wetenschappers toen ze jager-verzamelaars bestudeerden en zo uitvonden dat extra kilocalorieën verbranden niet dé oplossing is voor overgewicht. Hoe interessant! Heb je het verhaal nog niet gelezen? Haal dan snel KIJK 9 in huis.

Redactie-assistent Lysette

Cover De cover van KIJK 5: ‘Hoe zien aliens eruit’, is mijn favoriete cover. De kleuren, de diepte in het beeld, de sfeer… Beeldschoon (pun intended) werk van Bert van den Broek!

Artikel

Mijn favoriete artikel dit jaar is het interview van Jean-Paul Keulen met de Britse archeoloog David Wengrow uit KIJK 9. Voor mij viel de keuze hierop omdat ik het ronduit bizar vind dat miljoenen kinderen wereldwijd in het (seculiere) onderwijs nu nog steeds een theorie over onze bestaansgeschiedenis voorgeschoteld krijgen waarvan de wetenschap al dertig jaar weet dat het niet klopt. ‘Blijf doorvragen’ zeggen we bij KIJK, daarom borrelde bij mij de vraag op: ‘Vanwaar dat gebrek aan voortschrijdend inzicht in het onderwijs?’.

Webredacteur Tim

Cover Het lijkt net alsof je oogcontact hebt met een wolharige mammoet als je kijkt naar de cover van KIJK 8. Toen ik voor het eerst de afbeelding van het majestueuze dier zag, leek het mij gelijk een geweldig idee om de mammoet weer tot leven te wekken. Maar de titel ‘Wens of waanzin’ maakte meteen duidelijk dat ik daar iets te makkelijk over dacht.

Artikel

Het is natuurlijk onmogelijk om een artikel als beste te bestempelen, maar als ik toch moet kiezen ga ik voor het interview met Diederik Jekel en Annelien Bredenoord in KIJK 3. In het artikel vertellen ze hoe alfa-, gamma- en bètawetenschappen met elkaar verbonden zijn. Veel mensen beseffen dat niet en denken bovendien dat alfa- en gammawetenschappen eenvoudiger zijn dan bètavakken. Het interview maakt duidelijk waarom dit een groot misverstand is. Super interessant!

De beste KIJK-covers en -artikelen van voorgaande jaren: