Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: Jane Goodall is overleden, de winnaars van de Dronefotowedstrijd zijn bekend, een magnetronwapen haalt een zwerm drones uit de lucht, en een planeet die bizar snel groeit.

Jane Goodall, de bekendste chimpansee-onderzoeker ter wereld, is op 91-jarige leeftijd overleden

Beeld: Kristoffer Tripplaar/World Bank/CC BY-NC-ND 2.0 DEED.

De Britse gedragsbioloog Jane Goodall is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de stichting die haar naam draagt woensdag bekendgemaakt. Goodall overleed in haar slaap aan natuurlijke oorzaken. Ze was op dat moment in Californië voor een aantal lezingen in de Verenigde Staten. Goodall is vooral bekend om haar baanbrekende werk naar het gedrag van chimpansees.

Als je het sociaal gedrag van dieren echt goed onder de loep wilt nemen, moet je eigenlijk gaan wonen waar zij leven. En dat is precies wat Goodall deed. In 1960 verkaste ze naar het Gombe Stream National Park in Tanzania om daar chimpansees te bestuderen. Ze ontdekte onder meer dat onze verre neven gereedschappen gebruiken en dat ze stuk voor stuk een eigen persoonlijkheid hebben. Een baanbrekende ontdekking: tot die tijd dachten wetenschappers dat alleen mensen gereedschappen gebruikten.

Goodall werd wereldberoemd en zette zich als activist in voor het beschermen van mensapen en hun leefomgeving. Ze sprak ook veel over klimaatverandering, maar bleef altijd hoopvol: ze was er heilig van overtuigd dat we het tij konden keren. Tot haar dood bleef ze zich inzetten voor dit doel.

Tijdens de vele lezingen en interviews heeft Goodall veel memorabele uitspraken gedaan. Om haar te eren hebben we er zeven op een rijtje gezet.

Dit zijn de tien winnaars van de Dronefotowedstrijd 2025

Met een drone zie je de wereld vanuit een nieuw en verrassend perspectief. Daarom organiseerden we samen met reismagazine Columbus Travel voor de zesde keer op rij de Dronefotowedstrijd – en dat hebben we geweten! De foto’s waren net als voorgaande jaren weer van verbluffende kwaliteit en winnaars uitkiezen was dan ook geen gemakkelijke opgave. Maar het is ons uiteindelijk na lang beraad toch gelukt.

Dit zijn de mooiste dronefoto’s van 2025!

Filmpje: magnetronwapen schakelt in één klap 49 drones uit

Drones vormen een grote bedreiging. Ze worden steeds goedkoper en daardoor ook steeds populairder in oorlogsgebieden. De laatste weken hebben drones zelfs meermaals het NAVO-luchtruim geschonden.

De geavanceerde raketten die deze apparaten moeten uitschakelen zijn vaak vele malen duurder. Drones zijn er bijvoorbeeld al vanaf enkele honderden euro’s, terwijl verdedigingsraketten al gauw honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s kosten. Landen zijn daarom naarstig op zoek naar goedkopere alternatieven.

Eén zo’n wapen, waar we bij KIJK al vaker over hebben geschreven, is de Leonidas van het Amerikaanse bedrijf Epirus. De Leonidas gebruikt magnetronstralen om drones uit de lucht te halen. En tijdens een recente demonstratie heeft Epirus laten zien dat zijn magnetronwapen in één klap een hele zwerm drones kan uitschakelen.

Nieuwe solitaire planeet groeit bizar snel: zes miljard ton per seconde

In het sterrenbeeld Kameleon hebben astronomen een zogenaamde solitaire planeet gevonden, de Cha 1107-7626. Hij draait niet om een ster, zoals planeten gewoonlijk doen, maar zweeft op eigen houtje door het heelal. Dat is op zichzelf al bijzonder, maar er is nog iets aan de hand. Het hemellichaam groeit met een snelheid die nog nooit eerder is vastgesteld bij een planeet.

