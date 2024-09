Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de aarde krijgt een tweede maan, de oudste kaas ooit, en een nieuwe doorbraaktank.

Vier vragen over de tijdelijke tweede maan van de aarde

De aarde krijgt tijdelijk een tweede maan, die zal wel veel kleiner zijn dan onze permanente maan. Beeld: NASA.

Twee Spaanse astronomen publiceerden vorige week een studie waarin ze voorspellen dat de aarde tijdelijk een tweede maan krijgt. Waarom? Kun je hem zien? En gebeurt dat vaker?

Je leest het hier

Oudste kaas ooit is 3600 jaar oud en lag naast een Chinese mummie

Rond de nek van deze Tarim-mummie lagen brokken kaas, waarschijnlijk dienden ze als begrafenisoffer. Beeld: Y. Liu, Y. Yang.

In 2014 ontdekte een team archeologen een aantal mummies op de Xiaohe-begraafplaats in het Tarimbekken in het noordwesten van China. Deze zogenoemde Tarim-mummies stammen uit de bronstijd, zo’n 3300 tot 3600 jaar geleden. Naast de hoofden en nekken van verschillende lichamen lagen brokken van mysterieuze witte substantie. Wetenschappers hadden toen achterhaald dat de substantie een gefermenteerd zuivel product was, waarschijnlijk kefirkaas. Deze klompjes zijn nog altijd de oudste kaas ooit gevonden.

Voor een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Cell, analyseerden wetenschappers nu het DNA in die kaas. En dat leverde interessante inzichten op over de oorsprong van de eeuwenoude kefirkaas.

Lees meer

Video: nieuwe Duitse tank is expert in het opruimen van landmijnen

De Keiler NG uitgerust met de mijnploeg. Beeld: Rheinmetall.

“De Duitse Keiler gebruikt net als een aantal andere doorbraakvoertuigen kettingen die aan een as vastzitten. Doordat die as ronddraait, meppen de kettingen met veel geweld op de grond. Alle begraven explosieven gaan hierdoor af.” Dit kon je lezen in een verhaal over het ruimen van landmijnen in KIJK 1/2024. Maar dat is nu achterhaald. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall heeft een nieuwe versie gepresenteerd: Keiler Next Generation, of kortweg Keiler NG.

Bekijk hem in actie!