Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een hyper-zwaartekrachtmachine, een sabeltandkitten en bewijs voor Einsteins relativiteitstheorie.

China bouwt hyper-zwaartekrachtmachine

Een render van de CHIEF-faciliteit waar met centrifuges hyperzwaartekracht wordt nagebootst. Beeld: Hangzhou Municipal People’s Government.

Wil je een aspirant luchtmachtpiloot testen op zijn vermogen om g-grachten te weerstaan, dan stop je hem in een centrifuge. Zo’n apparaat – een lange snel ronddraaiende arm met aan het uiteinde een cabine – bootst de omstandigheden na die de piloot ondervindt als hij of zij bij snelle manoeuvres te maken krijgt met zoveel keer de zwaartekracht. In China wordt ook zoiets gebouwd: de Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF); een enorm gebouw met maar liefst drie centrifuges. En die zijn er niet om toekomstige vliegers ziek mee te maken, maar om een hele reeks uiteenlopende experimenten mee uit te kunnen voeren.

Lees meer

Gemummificeerde kitten van de sabeltandkat gevonden in Rusland

De bevroren Homotherium latidens kitten (links), en een CT-scan van zijn skelet (rechts). Beeld: A.V. Lopatin/Science Reports.

Door het smelten van de permafrost in Siberië is een unieke vondst blootgelegd: de gemummificeerde resten van een jonge sabeltandkat, een roofdier dat bekend staat om zijn iconische, lange hoektanden. De Homotherium latidens-kitten is ruim 35.000 jaar oud, maar is door het ijs bijzonder goed bewaard gebleven.

Lees verder

Bewijs voor Einsteins relativiteitstheorie nog nooit zo sterk

Kitt Peak National Observatory, waar DESI zich bevindt. Beeld: P. Marenfeld en NOAO/AURA/NSF.

Meer dan een eeuw geleden stelde Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie op. Sindsdien proberen wetenschappers deze definitief te bevestigen, juist door te kijken of er ook gevallen zijn waarin de theorie geen standhoudt. Onderzoekers van de University of Texas in Dallas hebben nu een test uitgevoerd op een schaal die zelfs Einstein zich nauwelijks had kunnen voorstellen.

Lees het hele verhaal