Video: Japanse palingen weten te ontsnappen uit maag van roofvis

In deze unieke video zie je hoe jonge Japanse palingen worden opgeslokt door een roofvis, maar weer ontsnappen via hun kieuwen.

Camouflage, gifstoffen en doen alsof je dood bent. Prooidieren hebben allerlei tactieken ontwikkeld om te voorkomen dat ze worden opgegeten. Maar jonge Japanse palingen (Anguilla japonica) gooien het over een compleet andere boeg. Zij proberen pas te ontsnappen nádat ze zijn opgeslokt door roofvissen. Biologen maakten er röntgenvideo’s van en beschrijven het proces in vakblad Current Biology.

In het lichaam kijken

In een eerdere studie hadden dezelfde wetenschappers al ontdekt dat jonge palingen kunnen ontsnappen via de kieuwen. Ze wisten alleen nog niet hoe. “We hadden geen informatie over hun vluchtroutes en gedragspatronen tijdens de ontsnapping, omdat die plaatsvonden in het lichaam van het roofdier”, zei Yuha Hasegawa, een van de onderzoekers.

In hun nieuwe onderzoek maakten ze daarom röntgenvideo’s om te zien wat er gebeurt in de roofvis Odontobutis obscura. Om de opgegeten palingen zichtbaar te krijgen moesten ze hen eerst injecteren met een contrastvloeistof. Het hele proces bleek niet eenvoudig en de onderzoekers zijn een jaar bezig geweest om overtuigende video’s van ontsnappingen te schieten.

Bekijk hieronder een succesvolle ontsnappingspoging:



Vluchtroute

Het lukte uiteindelijk om 32 palingen goed in beeld te krijgen, en dat leverde een verassing op. De onderzoekers hadden namelijk verwacht dat de palingen rechtstreeks van de bek naar de kieuwen zouden vluchten, maar dat bleek niet het geval. Ze kwamen eerst in de maag terecht en probeerden vanuit daar pas te ontsnappen.

Dat deden ze door hun staart in de slokdarm te steken en zo terug te zwemmen naar de kieuwen. Daar probeerden vervolgens ze hun staart door de kieuwen te wurmen om zo uiteindelijk hun hele lichaam naar buiten te werken.

Niet alle palingen konden de opening van de slokdarm vinden. Sommige bleven rondjes zwemmen in de maag, wanhopig op zoek naar een uitweg. Als ze na ongeveer 3,5 minuut nog niet buiten waren, overleden ze.

Slagingskans

Van de 32 opgeslokte palingen probeerden er 28 te ontsnappen. Dertien daarvan slaagden erin om hun staart uit een kieuwspleet te steken en negen konden er ook daadwerkelijk ontsnappen. De succesvolle vluchtpogingen duurden gemiddeld 56 seconden.

Volgens de onderzoekers is dit de eerste keer dat het gedrag van een prooi in het spijsverteringskanaal van zijn roofdier is vastgelegd. Ze hopen dat collega’s in de toekomst ook röntgenmethodes gaan gebruiken om soortgelijk gedrag bij andere dieren te bestuderen.

Bronnen: Current Biology, Cell Press via EurekAlert!