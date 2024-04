Japan en de NASA gaan een ‘camper’ naar de maan sturen

Japan gaat een camperachtig voertuig bouwen waarmee astronauten wekenlang op pad kunnen om de maan te verkennen.

Vanaf 2031 kunnen astronauten op de maan een roadtrip (of beter: offroadtrip) maken in een ‘camper’ die van alle gemakken is voorzien. Het tweepersoonsvoertuig vloeit voort uit een nieuwe samenwerking tussen de Verenigde Staten en Japan.

Geen ruimtepak nodig

Een paar weken geleden heeft de NASA nog drie bedrijven de opdracht gegeven om nieuwe maanauto’s te ontwikkelen. Die moeten toekomstige astronauten op de maan meer bewegingsvrijheid geven. Maar in die buggies moeten ze wel ruimtepakken dragen, comfortabel is anders. Echt grote afstanden zullen er dus niet mee gereden worden.

De nieuwe maancamper moet daarentegen zo’n 10.000 kilometer kunnen afleggen en dankzij een drukcabine hoeven astronauten geen ruimtepak te dragen. Het is de bedoeling dat kosmonauten met de camper naar de zuidpool van de maan rijden, onderzoek doen, en weer terug gaan naar het basiskamp, een tocht van zo’n 30 dagen.

Schone brandstof

Voor de ontwikkeling van het elektrische offroadvoertuig werkt de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA samen met autofabrikant Toyota. De camper zal zo’n 6 meter lang worden, 5,2 meter breed en 3,8 meter hoog. Omdat er wel een erg grote (en zware) batterij nodig zou zijn om dat bakbeest aan te drijven, is er gekozen voor waterstofbrandcellen die elektriciteit opwekken.

Waterstofbrandcellen produceren schone energie waarbij water het enige restproduct is. Zonnepanelen zullen vervolgens energie opwekken om dat water te recyclen door het om te zetten in waterstof en zuurstof, die opnieuw worden gebruikt als brandstof.

Zonnepanelen wekken elektriciteit op waarmee het afvalwater wordt gerecycled. Beeld: JAXA/Toyota.

Maanlab en maanhuis

Japan financiert de hele ontwikkeling. In ruil daarvoor zal de NASA de rover naar de maan lanceren en twee Japanse astronauten de kans geven om deel te nemen aan een Artemis-missie. Vorige week ondertekende de NASA een overeenkomst met de JAXA die de deal rondmaakte.

“Het is een mobiele leefruimte, een maanlab, een maanhuis en een maanverkenner. Het is een plek waar astronauten kunnen leven, werken en navigeren op het maanoppervlak, wat leidt tot prachtige ontdekkingen voor ons allemaal”, zei NASA-baas Bill Nelson in een persconferentie.

In 2031 naar de maan

De maancamper zal naar verwachting in 2031 op de maan aankomen, als onderdeel van NASA’s Artemis VII-missie. Vervolgens zal hij daar dan ongeveer 10 jaar lang rondcrossen.

De eerstvolgende bemande missie is Artemis II in september 2025. Een vierkoppige bemanning maakt dan een vlucht rond de maan, zonder te landen. Eind 2026, als onderdeel van Artemis III, zullen mensen voor het eerst sinds 50 jaar weer voet op de maan zetten.

Bronnen: NASA, JAXA, New Atlas

