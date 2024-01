Nieuwe raket lanceert eerste Amerikaanse maanlander in 50 jaar

De lancering van de Vulcan Centaur-raket in Florida. Beeld: Chandan Khanna/AFP/Getty Images.

De Peregrine 1 lander is op weg naar de maan na de succesvolle lancering van de nieuwe Vulcan Centaur-raket. Het wordt de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972.

Maandagochtend om 8.18 uur (Nederlandse tijd) maakte de gloednieuwe Vulcan Centaur-raket van het Amerikaanse bedrijf United Launch Alliance zijn eerste vlucht vanaf de lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. Aan boord was de Peregrine 1 lander die nu met wetenschappelijke apparatuur van onder andere de NASA op weg is naar de maan.

Een succesvolle landing zou de eerste Amerikaanse (zachte) maanlanding in vijftig jaar zijn. De laatste keer was tijdens de Apollo 17-missie in 1972. Peregrine, gebouwd door het Amerikaanse ruimteroboticabedrijf Astrobotic, zal bovendien ook de eerste maanlander van een commercieel bedrijf zijn.

Lange reis

Kort nadat de maanlander was losgekoppeld van de 62 meter hoge lanceerraket stuurde hij een teken van leven naar de missieleiders. Peregrine zal nu eerst in een elliptische baan rond de aarde draaien voordat hij daadwerkelijk naar de maan reist. Eenmaal bij de maan zal hij daar ook eerst nog drie rondjes om de natuurlijke satelliet heen draaien om uiteindelijk – naar verwachting – op 23 februari te landen.

Het is de eerste missie van het CLPS-initiatief (Commercial Lunar Payload Services) van de NASA, een programma waarbij de ruimtevaartorganisatie particuliere bedrijven betaalt om wetenschappelijke apparatuur naar de maan te brengen.

De reis die Peregrine aflegt voordat hij landt op de maan. Beeld: Astrobotic.

Tjokvol

Peregrine zit tjokvol. Zo brengt hij onder andere vijf instrumenten van de NASA en nog eens vijftien van andere instanties mee. De NASA-instrumenten meten stralingsniveaus, waterijs op en onder het maanoppervlak, het magnetische veld, en de extreem ijle gaslaag die de exosfeer wordt genoemd. De metingen zijn bedoeld als voorbereiding op de geplande bemande missies naar de maan.

De maanlander transporteert verder vijf kleine rovers, die elk minder dan 60 gram wegen en slechts 12 centimeter groot zijn. Peregrine is ook gevuld met niet-wetenschappelijke ladingen, waaronder een fysieke munt die geladen is met één Bitcoin en een Japanse ‘maandroomcapsule’ die 185.872 berichten bevat van kinderen van over de hele wereld.

Render van de Peregrine 1 lander op de maan. Beeld: Astrobotics.

Menselijke resten in de ruimte

Naast de maanlander bracht de Vulcan Centaur-raket ook een herdenkingslading in de ruimte die de gecremeerde overblijfselen en het DNA bevat van verschillende mensen die verbonden zijn met de Star Trek tv-franchise, waaronder de acteurs James Doohan, DeForest Kelley en Nichelle Nichols.

Het bedrijf hierachter, Celestis, stuurt wel vaker gecremeerde resten van klanten de ruimte in. Naast de aparte capsule op de lanceerraket, kocht Celestis ook ruimte in de Peregrine lander. Daarmee stuurt het de overblijfselen van 66 mensen permanent naar de maan.

Bronnen: The Guardian, Space.com