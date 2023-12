Het meest gelezen nieuws van 2023

Welke berichten op de website van KIJK werden het afgelopen jaar het best gelezen? Lees hier de top vijf.

Van een magnetron die drones neerhaalt tot militaire piloten die zijn overgelopen, en van een nieuwe type motor tot een superradarsysteem dat Defensie heeft uitgeschakeld. Deze vijf (tech-)nieuwtjes vonden dit jaar gretig aftrek op onze website.

5) Over lopers vliegers

Op 23 augustus 2023 landde de 28-jarige Rus Maksim Koezminov een Mi8-helikopter op een Oekraïens vliegveld in de regio Charkiv. In het toestel smokkelde hij reserveonderdelen voor gevechtsvliegtuigen. De NOS meldt dat de andere twee bemanningsleden zouden zijn gedood, maar dat het niet bekend is door wie. Voorafgaand aan de actie heeft Koezminov zes maanden onderhandeld met de Oekraïense militaire inlichtingendienst. Zijn familie zou al eerder naar Oekraïne zijn gebracht. De inlichtingendienst heeft laten weten dat de helikopterpiloot een beloning van omgerekend 463.000 euro krijgt.

Koezminov is zeker niet de eerste overloper. In de afgelopen decennia (en dan vooral tijdens de Koude Oorlog) zijn tientallen militaire piloten met een vliegtuig naar de vijand gedeserteerd. Onder hen waren deze zes heren.

4) Defensie schakelt superradar uit

De SMART-L in het Friese Wier is zo ongeveer het meest geavanceerde radarsysteem ter wereld en nog slechts een jaar of drie in gebruik. In september maakte Defensie bekend dat het radarsysteem een half jaar lang wordt uitgeschakeld. Maar waarom en wat is de SMART-L voor een radar? Je leest het hier.

3) Nieuwe ‘wankelmotor’ verslaat diesel

Zo’n honderd jaar geleden bedacht de Duitse werktuigbouwkundig ingenieur en uitvinder Felix Wankel de wankelmotor. Hij ontwikkelde een krachtbron die niet met cilinders en zuigers werkt, maar met een soort driehoekige rotor en een speciale verbrandingskamer. Door een brandstofmengsel in een van de kamers tussen de rotor en de trommel tot ontbranding te brengen, gaat de rotor draaien en kan zo dus voor de aandrijving zorgen. Klinkt mooi – vooral vanwege het beperkte aantal bewegende onderdelen – maar er zijn wat belangrijke nadelen, zoals een relatief hoog brandstofverbruik, en problemen met de afdichting, zodat de motor wat vervuilender is dan bijvoorbeeld benzine- of dieselmotoren. Die problemen lijkt het Amerikaanse bedrijf LiquidPiston met nieuwe materialen en technieken opgelost te hebben.

2) Zegt je handschrift iets over je intelligentie?

Zo nu en dan duikt-ie weer op: de stelling dat je handschrift een indicatie is voor je intelligentie. Kijk maar naar Albert Einstein, zijn brieven zijn niet erg lekker leesbaar. De hersenen van slimme mensen als hij werken immers sneller dan hun handen, waardoor ze een slechter handschrift hebben. Toch? Hoewel het internet dus vol staat met zulke beweringen, is daar gek genoeg maar weinig onderzoek naar gedaan.

1) Magnetron richt zwerm drones te gronde

Waar de onderwerpen van de meest gelezen online stukken vorig jaar sterk uiteenliepen, zien we dit jaar toch een trend: techy artikelen – of beter nog, techy, militaire artikelen – zijn dit jaar het vaakst gelezen. Bovenaan het lijstje prijkt dan ook het artikel over een wapensysteem van de Amerikaanse luchtmacht dat in één keer een hele zwik drones uit de lucht kan halen.

Drones vormen een grote bedreiging voor grondtroepen en kwetsbare doelen. Ze zijn overal verkrijgbaar, relatief goedkoop, en gemakkelijk uit te rusten met een dodelijke lading explosieven. En dus werken landen hard aan manieren om drones uit de lucht te halen.

De Verenigde Staten hebben hun pijlen gericht op anti-dronemagnetrons. Die moeten hele zwermen vijandelijke drones in één keer neerhalen. Techbedrijf Epirus kreeg daarom eerder dit jaar al een contract van ruim 60 miljoen euro toegekend van het Amerikaanse leger om die magnetron door te ontwikkelen. Het Air Force Research Laboratory (AFRL) heeft inmiddels succesvolle tests uitgevoerd met weer een ander anti-dronesysteem: THOR.

