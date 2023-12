‘We zoeken elk jaar weer naar het idee dat de wereld een stukje beter maakt’

Dit jaar was het de achtste keer dat we KIJKs Beste Tech-idee organiseerden. Hoofdredacteur André Kesseler legt uit hoe dat in zijn werk ging.

Dit jaar is het alweer de achtste keer dat we KIJKs Beste Tech-idee organiseren. We vragen daarvoor onder meer universiteiten en tech-bedrijven om hun innovaties in te sturen. En natuurlijk struinen we zelf het hele jaar door de Nederlandse media af naar de beste nieuwe ontwikkelingen. Die houden we vervolgens allemaal tegen het licht om te bepalen welke daarvan een plek op de longlist verdienen.

Worstenmachine

We zijn uiteraard kritisch. Leuk hoor dat iemand een zelflerende drone heeft ontwikkeld, maar hoe vernieuwend is dat? Prettig dat er nu naast een linksdraaiende worstenmachine ook een rechtsdraaiende worstenmachine is, maar worst de wereld daar veel beter van? We zoeken elk jaar weer naar het idee dat echt een probleem oplost en de wereld een stukje beter maakt.

Het kost even wat koppen koffie (sommige redactieleden draaien op thee), maar uiteindelijk wordt de longlist een shortlist van ideeën die op de website kan zodat jullie erop kunnen stemmen. En dat gebeurde weer massaal – waarvoor dank – waardoor we ook dit jaar weer een ‘breed gedragen’ publieksprijswinnaar hebben.

Grote impact

Dezelfde ideeën gaan ook langs vijf tech-deskundigen die aan de hand van een geheel eigen meetlat en na rijp beraad hebben bepaald wie dit jaar de juryprijs krijgt. Een van de juryleden zegt over de winnaar: “Een heel innovatief idee en als het werkt, is de impact groot.” Daar was de rest het mee eens en dus gaat die prijs naar een ‘gewichtige’ oplossing voor een prangend probleem.

Nu alle gordiaanse knopen zijn doorgehakt, gaan coördinerend redacteur Laurien Onderwater en chef Naomi Vreeburg – de drijvende krachten achter KIJKs Beste Tech-idee – weer het land in om die felbegeerde awards uit te reiken. In KIJK 1/2024 lees je wie zich op een bezoek van dit tweetal mogen verheugen.

