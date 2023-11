Microfoons in de ruimte leveren fascinerende resultaten op

We weten dat Mars rood is, Venus een giftige atmosfeer heeft en dat het ijzig koud is op Jupitermaan Europa. Maar we weten ook steeds beter hoe deze buitenaardse werelden klinken. Microfoons gaan steeds vaker mee op ruimtemissies en dat levert fascinerende resultaten op.

Zucht eens flink. En na een korte pauze nog eens. Zó klinkt een stofstorm op Mars. De rover Perseverance had geluk dat hij op 27 september 2021 precies in het pad van zo’n storm stond, zodat hij het geluid ervan kon opnemen. Op basis van de opname gingen wetenschappers rekenen: de wervelwind moest ongeveer 118 meter hoog zijn geweest, zes meter hoger dan de Domtoren in Utrecht. Verder had hij een snelheid van rond de 34 kilometer per uur. Hier op aarde zouden we dat bestempelen als ‘vrij krachtig’, niet meer dan een aardig briesje. Maar in de ijle Mars-atmosfeer is dat een flinke rukwind. De betrokken onderzoekers schatten nu dat er elke dag op Mars zo’n vijf stofhozen voorkomen in de Jezero-krater, waar Perseverance in rondrijdt.

Buitenaards leven

Zonder microfoon op het karretje hadden we dit niet geweten. Naast het voorspellen van het weer op Mars voor toekomstige rovermissies, kunnen onderzoekers nog veel meer doen met geluidsmetingen in buitenaardse oorden. Zo kunnen ze er ook gesteente op Mars mee onderzoeken, bevingen op Venus mee detecteren en misschien zelfs leven in een oceaan waarnemen. Bijvoorbeeld op Europa, een van de manen van Jupiter.

Hoe dat werkt, lees je in het dubbeldikke winternummer van KIJK. Deze nieuw vormgegeven editie ligt nog een week in de winkel, maar is daarna nog gewoon online te bestellen.



Openingsbeeld: NASA/JPL/Getty Images