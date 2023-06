50 jaar Skylab en de crash van het ruimtestation

Vijftig jaar geleden werd Skylab gelanceerd. Met dit ruimtestation wilde de NASA bewijzen dat bemenste missies goed waren voor meer dan alleen nationaal prestige. En dat lukte, want Skylab leverde cruciale kennis op. Maar bijna was de hele onderneming op een drama uitgelopen.

In de tweede week van juli 1979 was Amerika in de greep van Skylab. Mensen liepen rond met Skylab-T-shirts, -hoeden en -buttons. Sommige grappenmakers schilderden zelfs een groot kruis op de daken van hun buren. De reden voor alle opwinding: de NASA had berekend dat ruimtelaboratorium Skylab die week terug zou keren op aarde.

Hysterie

En niet door middel van een gecoördineerde landing. Nee, het gevaarte van 90 ton zou ongecontroleerd door de dampkring donderen, waarbij brokstukken het aardoppervlak zeker zouden bereiken. Slimme ondernemers speelden in op die reële angst met allerhande merchandise. Zo werd er een plastic helm verkocht die de drager moest beschermen tegen ‘The Crash of ’79!’

De opwinding was meer dan hysterie. Het ruimtestation daalde al jaren in zijn baan om de aarde en de NASA was er niet in geslaagd daarvoor te corrigeren. De ruimtevaartorganisatie had nog overwogen om Skylab te koppelen aan het Russische Ruimtestation Saljoet 6, maar de koppelingssystemen van beide kwamen niet overeen. Dus probeerde Mission Control het ruimtestation zo te positioneren dat de restanten van Skylab in de Indische Oceaan terecht zouden komen. Het was het slotstuk van een ruimteavontuur dat in totaal zes jaar had geduurd en dat kennis opleverde die later enorm zou helpen bij het bouwen van het internationale ruimtestation ISS en het repareren van de Hubble-ruimtetelescoop.

