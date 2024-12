Picture Perfect: computerraket

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een computerraket.

Dit lijkt misschien op het werkstukje van een artistieke pottenbakker die iets te veel hooi op zijn vork heeft genomen, maar aan deze raketmotor – want dat is het – kwamen juist nauwelijks mensenhanden te pas. De Noyron TKL-5 werd namelijk volledig ontworpen door een computerprogramma van de in Dubai gevestigde start-up LEAP71.

Een Duits bedrijf 3D-printte dat ontwerp vervolgens in een legering van koper, chroom en zirkonium. Daarna onderging de Noyron TKL-5 deze zomer in het Verenigd Koninkrijk een aantal tests, waar hij met vlag en wimpel voor slaagde.

Opmerkelijk is vooral dat er maar twee weken zaten tussen het opstellen van de specificaties en de productie van de raketmotor. Normaal gesproken is dat een proces waar maanden, zo niet jaren in gaan zitten.

