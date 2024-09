Picture perfect: kwal en vis zijn samen sterk

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: kwal en vis zijn samen sterk.

Hier zien we een mooi voorbeeld van een symbiotische verhouding tussen twee diersoorten. Tijdens dit fenomeen werken verschillende soorten samen om een win-win situatie te creëren. In deze situatie, die wel iets wegheeft van een innige omhelzing, wordt de paardmakreel gestoken door een kwal. Maar in plaatst van dat deze vis daar last van heeft, bouwt hij juist immuniteit op tegen het kwallengif. Ondertussen biedt de kwal als een soort schild bescherming tegen roofdieren die normaal een bedreiging zouden vormen voor de vis.

Ook de kwal profiteert van deze interactie. Door mee te liften met de vis hoeft de kwal minder energie te steken in zijn eigen verplaatsing. Normaal gesproken beweegt deze zich ’s nachts actief door het water heen, op zoek naar voedsel. Als hij mee kan reizen met de vis, hoeft hij zelf geen inspanning te leveren, en kan hij zijn kostbare energie behouden.

Prijswinnaar

Met onder andere deze foto heeft fotografe Katherine Lu een tweede plek weten te bemachtigen in de Ocean Photographer of the Year-wedstrijd binnen de portfolio-categorie. Mocht je de andere kiekjes uit haar portfolio of die van andere deelnemers nog willen bekijken, dan kan dat op de website van Oceanographic. Onze favorieten van de wedstrijd kun je hier bewonderen: Tien adembenemende en prijswinnende foto’s van de oceaan.

Bron: Oceanographic, IFLScience