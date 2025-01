Picture perfect: in vuur en (zonne)vlam

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de zon in vuur en vlam.

Op deze foto zien we hoe meerdere zonnevlammen onze ster ontsnappen. Deze indrukwekkende uitbarstingen vonden eind 2024 plaats en leidden niet alleen tot deze beelden, maar ook tot effecten die hier op aarde merkbaar waren.

Miljoenen kernbommen

Zonnevlammen zijn krachtige explosies die ontstaan wanneer de magneetvelden van de zon plotseling grote hoeveelheden energie vrijlaten. Die energie wordt omgezet in licht en geladen deeltjes, wat resulteert in heldere flitsen zoals te zien op de beelden van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Deze uitbarstingen behoren tot de X-klasse, de meest intense zonnevlammen. Eén zo’n explosie staat gelijk aan miljoenen kernbommen.

Mocht een zonnevlam sterk genoeg zijn, kan deze een flinke impact hebben op de aarde. Onze radio’s, elektriciteitsnetten, en navigatiesystemen kunnen allemaal beïnvloed worden door de vrijgekomen energie. Bij de zonnevlammen van afgelopen week was dit gelukkig niet het geval. Wel zorgden deze voor prachtige poollichten op meerdere plekken.

De zon met haar zonnevlammen, vastgelegd door de Solar Ultraviolet Imager aan boord van de GOES-16-satelliet. Beeld: GOES-16/NOAA.

Geduld

Geladen deeltjes van een zonnevlam botsen met het magnetische veld van de aarde en worden vervolgens naar de polen geleid. Hier reageren ze met gasdeeltjes in onze atmosfeer, zoals zuurstof en stikstof, wat regelmatig leidt tot kleurrijke schouwspellen die goed te zien zijn vanaf de aarde.

Het noorderlicht was goed zichtbaar in Noord-Amerika en veel delen van Scandinavië. Zelfs het Verenigd Koninkrijk werd getrakteerd op een heuse lichtshow, maar helaas sloeg het spektakel Nederland dit keer over. Wil je graag het noorderlicht zien zonder in het vliegtuig te hoeven stappen, dan moet je nog even geduld hebben. De komende jaren is de kans dat het hier te bewonderen is stukken groter dankzij het verloop van de zonnecyclus.

Bronnen: NASA, IFLScience, National Geographic