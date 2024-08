Kort nieuws: placebo zonder misleiding, gel speelt Pong, Dune in viruswereld

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media. Deze keer: placebo zonder misleiding, hydrogel speelt Pong, virussen liften mee op wormen.

Placebo zonder misleiding

Beeld: Flikr-Gabi Butcher.

Iedereen kent het placebo-effect: door neppe medicijnen te slikken, terwijl we denken dat het echte medicijnen zijn, voelen we ons vaak toch beter. Maar een nieuwe studie laat nu zien dat het misleiden van patiënten niet eens altijd nodig is. Onderzoekers legden aan proefpersonen met stress, angst en depressie uit dat ze een placebo-pil zouden krijgen en dat daar nul werkzame stoffen in zaten. Toch verminderde hun stress, angst en depressie meer dan die van de controle groep, die geen placebo-pil kreeg.

Hydrogel speelt Pong

Beeld: Vincent Strong.

In 1972 verscheen een van de allereerste computerspelletjes: Pong. Het kan haast niet simpeler: je beweegt een batje en kaatst daarmee steeds de bal weg. Een soort tafeltennis op een computerscherm dus. Wetenschappers van de Universiteit van Reading (VK) hebben nu een hydrogel het videospel Pong laten spelen, en de levenloze gel van polymeren en water bleek er steeds beter in te worden. Toch heeft de hydrogel met een aantal elektroden volgens de onderzoekers geen bewustzijn – maar wel een soort geheugen.

Mini-Dune

Een nematode waarop sommige virussen meeliften. Beeld: Lisa van Sluijs.

In de sciencefictionreeks Dune rijden sommige personages op enorme zandwormen, in de microbiële wereld gebeurt iets vergelijkbaars. Wetenschappers hebben ontdekt dat virussen grote afstanden afleggen in de grond door te liften op nematoden, wormen met het formaat van een maanzaadje. Die reis is misschien maar enkele centimeters, maar een vergelijkbare tocht voor mensen zou duizenden kilometers zijn. Maar daar eindigt het verhaal niet. Nematoden staan er namelijk om bekend dat ze zelf ook meeliften op grotere dieren, zoals pissebedden. Zo kunnen virussen, die zelf geen manier hebben om vooruit te komen, zich toch verplaatsen om nieuwe bacteriën te zoeken die ze kunnen infecteren.

